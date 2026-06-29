Temmuz ayına sayılı günler kala yurt genelinde yaz sıcakları kendini hissettirmeye başladı. Özellikle Ege'nin incisi İzmir'de sıcak ve rüzgarlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalara göre Ege'nin geniş kesiminde rüzgar hayatı olumsuz etkileyecek. İzmirliler hem sıcaklarla hem de şiddetli rüzgarla aynı anda mücadele edecek. İşte ayrıntılar...

TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERECEK

İzmir'de bugün hava az bulutlu ve açık olacak. Güneşin yakıcı etkisinin gün boyu hissedileceği kentte, hava sıcaklığı 38 dereceye kadar tırmanacak. Günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinde de benzer bir tablo hakim olacak. Özellikle termometreler Denizli'de 37, Muğla'da 36 ve Afyonkarahisar'da 30 dereceye yükselecek.

KUZEY EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Sıcak havanın bunaltıcı etkisinin yanı sıra bölge genelinde rüzgar da yüzünü sert gösterecek. Meteoroloji'den gelen son açıklamalara göre rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak. Zaman zaman şiddetini artırması beklenen rüzgarın deniz ulaşımında ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği de bildirildi.