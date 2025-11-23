İzmir’in Menemen ilçesinde, Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Kazımpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan depolama sahasından yükselen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının 19.15 sıralarında başladığı, bölgeden yükselen dumanların çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildiği öğrenildi.

Plastik ve ahşap atıklar alevleri büyüttü

Depolama alanında evsel atıkların yanı sıra plastik ve ahşap malzeme yığınlarının bulunması yangının hızla büyümesine neden oldu. Alevlerin etkisiyle oluşan yoğun duman gece boyunca geniş bir bölgeden görüldü.

Rüzgârın da etkisiyle yangının ilerlediği belirtildi.

İtfaiye ekipleri geniş çaplı müdahale başlattı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve destek ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hem karadan hem de depolama alanının farklı noktalarından yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, ekiplerin çalışmalarının gece boyunca devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilgili belediye birimleri tarafından inceleme başlatıldı.