İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun 9. haftasında Çeşme’nin iki temsilcisi Çeşme Belediyespor ile İmren Alaçatıspor, sezonun en çok merak edilen derbisinde karşı karşıya geldi. İlçede yüksek riskli maç kategorisine alınan karşılaşma, yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde oynandı.

Güvenlik uygulamaları kapsamında İmren Alaçatıspor taraftarları tribüne alınmazken, Çeşme Belediyespor taraftarı kimlik kaydı ve davetiye zorunluluğu ile 750 kişilik kontenjan dahilinde maçı izleyebildi.

Kaymakam ve belediye başkanı maçı tribünden takip etti

Karşılaşmayı Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Nuri Büyükateş birlikte takip etti. Derbiye ilgi yoğun olurken, sahadaki mücadele taraftarı heyecanlandırdı ancak gol sesi gelmedi.

İlk yarıda iki takım da fırsatları değerlendiremedi

Maçın ilk 45 dakikasında her iki takım da zaman zaman etkili ataklar üretse de aradıkları golü bulamadı. Çeşme Belediyespor’un geliştirdiği hızlı hücumlar sonuçsuz kalırken, İmren Alaçatıspor’un ceza sahası içindeki pozisyonları da gole dönüşmedi.

İkinci yarıda da denge bozulmadı

İkinci yarıda tempo zaman zaman yükselse de skora yansıyan bir değişiklik olmadı. Pozisyon zenginliği bakımından kısır geçen mücadelede kale önlerinde net fırsatlar değerlendirilemeyince, Çeşme derbisi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Lal Denizli sahaya inip iki takımı tebrik etti

Karşılaşmanın ardından sahaya inen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hem Çeşme Belediyespor hem de İmren Alaçatıspor yöneticilerini, teknik ekiplerini ve futbolcuları tebrik ederek, ligin ikinci yarısında başarı diledi.

Puan durumu değişti: İmren Alaçatıspor 4., Belediyespor 5. sırada

Derbiden 1 puanla ayrılan İmren Alaçatıspor puanını 14’e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Çeşme Belediyespor ise aldığı beraberlikle puanını 10’a çıkardı ve haftayı 5. sırada tamamladı.