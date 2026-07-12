Kamuoyu araştırmaları gerçekleştiren MLS Araştırma, Türkiye'nin 30 büyükşehrini ele alan yeni araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Çalışmada vatandaşlara, "En sevdiğiniz milletvekili kimdir?" sorusu iletilerek iller bazında en çok beğenilen milletvekilleri tespit edildi.

Araştırma, seçmenlerin milletvekilleriyle ilgili olarak genel beğeni ve kamuoyu algısını ortaya koymayı hedefledi.

İzmir'de zirvede Eyyüp Kadir İnan var!

Araştırmanın İzmir sonuçları çerçevesinde, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, vatandaşların en fazla beğendiği milletvekili olarak dikkat çekti.

Sonuçlar bazında İnan, İzmir'de kamuoyu nezdinde en yüksek beğeniye sahip isim olarak listenin zirvesinde kendisine yer buldu.

Araştırmanın sonuçları paylaşıldı!

MLS Araştırma tarafından açıklanan veriler çerçevesinde, 30 büyükşehir için ayrı ayrı değerlendirmeler gerçekleştirilirken, her ilde vatandaşların en çok beğendiği milletvekilleri kamuoyuna aktarıldı.

İzmir'de açıklanan sonuçlarda Eyyüp Kadir İnan'ın ilk sırada yer alması gözlerden kaçmadı.