Ağustos ayında başlayan balık ölümleri İzmir Körfezi’nde devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ölü balıkları topladı, sudaki oksijen oranını artırmak için çalışma yapıldı.

Körfezde balık ölümleri

İzmir Körfezi’nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri sürdü. Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıran bölgesinde çok sayıda ölü balık yüzeye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, balıkları kepçelerle topladı.

Oksijen takviyesi yapıldı

İZSU’ya bağlı Meltem İzmir gemisi, Bayraklı sahilinde denizden çekilen suyu pompalarla püskürttü. Böylece sudaki oksijen oranı artırıldı.

Vatandaşlardan tepki

Bayraklı’da yaşayan Mehmet Dağ, “Sahilde kötü koku var. Körfez yeniden kirlendi. Oksijen verilerek çözüm aranıyor ama asıl mesele denizin temizlenmesi” dedi. Dağ, sıcak ve rüzgarsız günlerde koku sorununun arttığını, Tepekule Mahallesi’ne kadar yayıldığını söyledi. “Bu yalnızca Bayraklı Belediyesi’nin değil, Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerinin de sorumluluğunda” ifadelerini kullandı.