Altay, 3. Lig 4. Grup’ta deplasmanda Denizli İdmanyurdu’na 2-1 yenilerek 1 puanda kaldı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun istifasının ardından yönetim, Yusuf Şimşek’i göreve getirmeyi planlıyor.

Kurşunlu İstifa Etti

Altay’da 3. Lig 4. Grup’un 5. haftasında Denizli İdmanyurdu deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu görevinden ayrıldı. Yönetim kaynakları, Kurşunlu’nun istifasının hem sportif sonuçlar hem de yönetimsel anlaşmazlıklardan kaynaklandığını belirtti.

Yusuf Şimşek İddiası

Altay yönetimi, boşalan teknik direktörlük koltuğu için ilk sıraya Yusuf Şimşek’i koydu. 50 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2023-24 sezonunda Altay’da 1. Lig’de 5 maça çıkarak 3 galibiyet ve 2 yenilgi almış, 1.8 puan ortalaması yakalamıştı. Yönetimsel sorunlar nedeniyle o dönemde görevden ayrılan Şimşek’in İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Yusuf Şimşek’in Kariyeri

Yusuf Şimşek, daha önce İzmir’de Karşıyaka’da da teknik direktörlük yapmış ve Türkiye’nin çeşitli kulüplerinde görev almış deneyimli bir isim. Son olarak geçen sezon Adanaspor’u çalıştıran Şimşek’in, Altay’ın düşme hattından çıkmasında kilit rol oynaması bekleniyor.

Sinan Kanlı Temas Kurdu

Altay’da başkan adayı Sinan Kanlı, Mayıs ayında teknik direktör Yusuf Şimşek’le temas kurmuştu. Ancak o dönemde Yüksel Gürüz yönetimi, Ramazan Kurşunlu ile yola devam etme kararı almıştı. Kurşunlu’nun istifası sonrası Kanlı’nın, Şimşek’i yeniden göreve getirme isteği gündeme geldi.