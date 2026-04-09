Son Mühür- İzmir’de kentsel dönüşüm kooperatiflerinde yaşandığı öne sürülen mali usulsüzlükler ve zimmet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma yeni bir aşamaya geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında emniyet ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı.

Gözaltı kararının dayanağı: Şikayet ve rapor

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmenin, kooperatif vekili Av. Nilgün Dağgeçen tarafından yapılan suç duyurusu ve dosyaya sunulan bilirkişi raporu olduğu öğrenildi.

Hazırlanan raporda yer alan bulgular doğrultusunda savcılık, Ümit Erkol hakkında gözaltı kararı verdi. Erkol’un Ankara’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir’e sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın merkezinde kooperatif yapıları var

Dosyanın odağında, İzmir’de faaliyet gösteren bazı kentsel dönüşüm kooperatifleri bulunuyor. Özellikle İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üzerinden yürütülen incelemelerde, mali işlemler ve yönetim süreçlerine ilişkin ciddi iddialar gündeme gelmişti.

Ne olmuştu?

Soruşturma ilk olarak 2025 yılının sonlarında düzenlenen operasyonla kamuoyunun gündemine taşınmıştı. “Zimmet” iddiaları kapsamında yürütülen operasyonlarda, İzmir siyasetinin önde gelen isimleri hakkında işlem yapılmıştı.

Bu kapsamda;

Tunç Soyer,

Şenol Aslanoğlu,

Heval Savaş Kaya,

Yıldırım Kuruoğulları,

Burak Bakır tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan dosyada adı geçen bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.