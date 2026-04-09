Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizinin yerel etkileriyle mücadele kapsamında yürüttüğü stratejik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Birliği destekli CLIMAAX projesi çatısı altında şekillenen “İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS)” projesi için düzenlenen paydaş çalıştayı, kentin gelecekteki çevresel güvenliği için kritik kararlara ev sahipliği yaptı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen projede; deniz seviyesindeki yükselme, taşkın riskleri ve kuraklık gibi temel tehditler mercek altına alındı. İzmir’in çok katmanlı krizlere karşı direncini artırmayı hedefleyen bu bilimsel iş birliği, kentin savunma mekanizmalarını dijital veri ve akademik öngörülerle güçlendiriyor.

Körfez ve Konak için yüksek çözünürlüklü risk haritaları paylaşıldı

İzQ Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın teknik oturumları, alanında uzman akademisyenlerin güncel bulgularıyla şekillendi. Prof. Dr. Osman Balaban, Doç. Dr. Selda Tuncer ve Dr. Banu Gökmen tarafından sunulan verilerde, özellikle İzmir Körfezi ve Konak ilçesi üzerindeki baskılar somutlaştırıldı. Deniz suyu seviyesindeki artışın kıyı şeridine olası etkileri, aşırı yağışların yarattığı kentsel taşkın senaryoları ve giderek artan kuraklık tehdidi yüksek çözünürlüklü risk haritalarıyla katılımcılara aktarıldı. Bilimsel bir çerçevede hazırlanan bu haritalar, yerel yönetimin kentsel planlama süreçlerinde kullanacağı temel kılavuzlar olarak projenin üçüncü fazının en somut çıktıları arasında yerini aldı.

Dört tematik masada ortak akıl: Çözüm odaklı stratejiler

Çalıştayın interaktif bölümlerinde; akademi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri dört farklı uzmanlık masasında bir araya gelerek çözüm önerileri geliştirdi. "Ekosistem Temelli Çözümler" masasında kıyı alanlarının restorasyonu ele alınırken, "Yeşil-Mavi Altyapı" masasında kentsel dokunun su ve doğa ile bütünleştirilmesi tartışıldı. Kent merkezindeki ani su baskınlarını minimize edecek stratejilerin konuşulduğu "Taşkın Yönetimi" ve artan sıcak dalgalarına karşı kentsel formu korumayı amaçlayan "İklim Uyum Politikaları" masalarında ise katılımcıların deneyimleri stratejik yol haritalarına dönüştürüldü. Paydaşların sunduğu her fikir, projenin sonraki aşamalarında İzmir’in savunma kalkanını oluşturacak somut eylemlerin temelini oluşturdu.

Avrupa’dan hibe desteği ve uluslararası başarı: "AB şehirler misyonu etiketi"

İzmir’in çevre dostu ve vizyoner projeleri uluslararası arenada takdir görmeye devam ediyor. İklim nötr hedefiyle hazırlanan CRIZ-ERS projesi, İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında fonlanan CLIMAAX projesinden 145 bin Avro hibe alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu bütçeyle hem İzmir geneli hem de Konak özelinde uygulanabilir iki ayrı "İklim Uyum Eylem Planı" hayata geçirilecek. Avrupa Komisyonu tarafından AB üyesi olmayan kentler arasında "AB Şehirler Misyonu Etiketi" alan ilk şehir olma unvanını taşıyan İzmir, bu süreçte kamuya açık dijital haritalar ve eğitim programlarıyla toplumsal farkındalığı da zirveye taşımayı planlıyor.