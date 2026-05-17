Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in sahnelerinden yükselen gençlik enerjisi, bu akşam çimlere taşarak şehre veda ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) tarafından düzenlenen ve haftalardır şehri sanatla tazeleyen Gençlik Günleri, finalini rock tınılarıyla yapacak. 17 Mayıs yani bu akşam kurulacak sahnede Karayel Band, sevilen şarkılarını sadece tiyatroseverler için değil, tüm İzmirliler için seslendirecek.

Sahneler gençliğe emanet edildi

Kültürpark’taki İsmet İnönü ve İzmir Sanat sahneleri, son haftalarda 15 farklı okuldan gelen 415 gencin heyecanına ev sahipliği yapmış oldu. Sekiz üniversite ve yedi lisenin tiyatro toplulukları, profesyonel sahnenin tozunu yutarken 4 bin 742 seyirci bu coşkuya tanıklık etti. Sadece oyunlar değil aynı zamanda düzenlenen dokuz atölye çalışmasıyla da tiyatronun mutfağına girildi, tecrübeler kazanıldı..

Konser için bilete ihtiyaç yok

Kapanış günü yani bugün İzBBŞT’nin ikonik oyunu Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı ile başlıyor. Perdenin inmesinin ardından ise kutlama sokağa, İsmet İnönü Sahnesi’nin karşısındaki çim alana taşacak. Karayel Band’in rock ve pop rüzgarları estireceği konser tamamen ücretsiz. Üstelik konsere katılmak için oyun biletine de ihtiyaç yok, güzel haber yolu Kültürpark’tan geçen herkes bu ritme eşlik edebilecek.

Levent Üzümcü: "Göğsümüz kabardı"

İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de gençlerin yarattığı bu atmosferin kendilerine umut verdiğini söyledi. 15 topluluğun sahneleri birer şölene dönüştürdüğünü belirten Üzümcü, "Gençlerin enerjisine yakışacak bir veda etmek istedik" diyerek tüm İzmir halkını 17 Mayıs akşamı bir arada olmaya çağırdı.