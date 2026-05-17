Ahmet Taşpınar, Başkan Sinan Kanlı’nın zorlu şartlara rağmen bir sezonu tamamladığını belirterek kendisine teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni sezonda yatırımcı bulunamaması halinde kulübün mevcut koşullarda lige başlamasının çok zor olduğunu ifade eden Taşpınar, geçen sezon futbolculara ve personele ödeme yapılamadığını, vergi ile sigorta borçlarının da karşılanamadığını dile getirdi.

Altay’ın mali ve kurumsal açıdan ciddi bir çöküş yaşadığını savunan Taşpınar, "Bu sezon tamamlandı ancak yatırımcı bulunmazsa bu şartlarda lige başlayamazsın. Altay geçen sezon personeline, futbolcusuna ödeme yapamadı. Vergi, sigorta borcunu ödeyemedi. Altay tüm organlarıyla çökmüş durumda, 200 kişi aidat ödemiş. Bunlar acı gerçekler. Sadece sistem değil, iç çekişmeler de kulübü bu duruma getirdi. Hepimizin hataları oldu. Bazı insanlar kulübü geçim kapısı olarak gördü. Gelirin olmadığında Süper Lig'e çıkmak başarı değil, çöküşün başlangıcı oluyor. Şahısların bu yükün altından kalkma şansı yok" dedi.

''Ciddi bir yatırımcıyla masaya oturamadık, bu bir gerçek"

Ahmet Taşpınar, transfer yasağına neden olan yabancı futbolcu borçlarının kapatılması için yaklaşık 10 milyon euro kaynak gerektiğini söyledi. Yapılacak anlaşmalarla bu rakam karşılığında borçların büyük bölümünün çözülebileceğini belirten Taşpınar, yeni sezonda mütevazı bir kadro kurulabilmesi için ise yaklaşık 2 milyon euroya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti:

"Pazarlıklarla 10 milyon euro'ya borçların büyük bölümü temizlenir. Yeni sezonda çok iddialı olmayan bir takım kurmak için 2 milyon euro gerekir. Futbol piyasası için yüksek olmayan bu rakam Altay için yüksekse bunu sorgulamak lazım. İzmir'de oynadığımız maçların hasılatları, giderleri karşılamıyor. Altay çok büyük bir marka ve isim olsa da maalesef ciddi bir yatırımcıyla masaya oturamadık, bu bir gerçek"