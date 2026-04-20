Son dönemde artan okul içi ve çevresindeki şiddet olaylarının ardından İzmir’de Eğitim-İş üyeleri, basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama, Eğitim-İş 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü tarafından yapıldı.

Son dönemde okullarda yaşanan silahlı saldırıların hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin can güvenliğini tehdit ettiğinin altı çizilirken Eğitim-İş, bu saldırıların eğitim sistemindeki ihmallerin ve yanlış politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Eğitim ortamlarının güvenli olmaktan uzaklaştığı, öğretmenlik mesleğinin değersizleştirildiği ve öğrencilerin geleceğe dair umutlarının zayıflatıldığı bu süreç kabul edilemez” denildi.

“Tedbirler alınmalı”

Öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için derhal somut adımlar atılması gerektiği Eğitim-İş tarafından vurgulandı. Yapılan açıklamada, “En güvenli olması gereken okulların şiddetin yaşandığı kurumlar haline gelmesi kabul edilemez. Yetkililer en katı tedbirleri ivedilikle hayata geçirmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Hem velilere hem de kamuoyuna çağrı

Sendika tarafından, tüm velilere, eğitim emekçilerine ve vatandaşlara çocukların güvenliği için dayanışma çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Nesrin öğretmen yalnız değildir. Eğitim-İş olarak buradayız” mesajı verildi.