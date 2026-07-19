Son Mühür- İzmir'in son dönemde parlayan yıldızları arasında yer alan Özdere'deki Çukuraltı Plajı, Menderes Belediyesi'ne yönelik bir şikayet mektubunun baş rolünde yer aldı.

İlkay Çiçek yönetimindeki Menderes Belediyesi'ne gönderilen mektubu kaleme alan isim Özdere Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Yetim'di.

1,5 kilometreyi bulan Çukuraltı sahilinin yaklaşık 500 metresinin kumsal alan olduğuna işaret edilen mektupta, işletme sahiplerinin şezlong ve şemsiyeleri yüzünden ortaya çıkan tabloya dikkat çekildi.



Değnekçiler tarafından işgal edilmiş...



Bir işletmeye verilen 70 adetlik kiralık şemsiyenin 150 adede çıkarıldığının hatırlatıldığı mektupta, halkın denize inen yolları boş olması gerekirken onlar da değnekçiler tarafından işgal edilerek şemsiye ve şezlong satılmaktadır. Kalan alanlar da cafe ve marketler tarafından kapatılmıştır. Bu durumda ''Sahiller Halkındır'' yasası sadece slogan olarak kalmaktadır'' vurgusunda bulunuldu.

Sahil boyundaki yürüyüş yolunda bulunan dinlenme bankları ve yanlarındaki çöp kutularının Menderes Belediyesi ekiplerince kaldırıldığı hatırlatılarak,

''Sahile yenilik yapılmadığı gibi götürülen oturma bankları ve çöp kutularının tekrar yerine getirilmesi gerekmektedir'' mesajı verildi.



Temizlik konusunda tablo sıkıntılı...



''Çukuraltı Plajı temizliği bir kişi tarafından yapılmakta ve yetersiz kalmaktadır'' hatırlatmasında bulunan Özdere Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Yetim,

''Özellikle hafta sonları temizlik personelinin artırılması gerekmektedir. Sahili temizleyen Kum Eleme makinası bu yıl sadece bir defa gelmiş ve arızalandığı için yeniden gelmemiştir. Kumlarda kirliliğin acilen temizlenmesi gerekmektedir.

Sahilde işletmelerin ve değnekçilerin yaptıkları ihlallerin önlenmesi için ilave zabıtaların görevlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sahillerin uygunsuz şekilde işgal edildiğine ilişkin fotoğraflar ektedir. Durumu bilgilerinize sunar gereğini arz ederiz'' sözleriyle Menderes Belediyesi'nin harekete geçmeye çağırdı.

