Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı, Norm Holding, İnci Holding, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Barosu ve Hayata Destek Derneği ile kurduğu ortak çalışma sayesinde önemli bir başarıya imza attı.

NEET PRO projesi kapsamında yürütülen bu iş birliği, 12. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “İş Birliği - Özel Sektör & STK, Kamu, Akademi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gençlerin ve kadınların geleceğine yatırım

Konak Belediyesi’nin Avrupa Birliği destekli NEET PRO projesiyle kurulan Konak İş Eğitim Merkezi, gençlerin ve özellikle kadınların istihdama katılımını artırmayı hedefliyor. Merkez, Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın desteğiyle güçlendirildi ve kısa sürede ulusal ölçekte dikkat çekti.

İstanbul’da düzenlenen ödül törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Burçin Önder ve Norm Holding İcra Kurulu Üyesi Birol Durdu birlikte katıldı. Mutlu, ödülü tüm paydaşlar adına teslim aldı.

Mutlu: “Bu ödül birlikte başarmanın göstergesi”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada ortak emeğin gücüne dikkat çekti:

“Bu ödül, eşit ve adil bir kent hedefimizin ortak emekle gerçeğe dönüştüğünün somut bir göstergesi. Farklı kuruluşların bir arada gerçekleştirdiği bu iş birliği ödülle taçlandı.

Birlikte çalışmanın, birlikte başarmanın, sürdürülebilir bir model yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz.”

Kadınlar teknik mesleklerde öncü oluyor

Başkan Mutlu, Konak İş Eğitim Merkezi’nin genç kadınlara yönelik istihdam projelerine özel vurgu yaptı. Özellikle CNC operatörlüğü ve gaz altı kaynakçılığı eğitimlerinin sektörel ihtiyaçlara göre düzenlendiğini belirtti.

“Cevdet İnci Eğitim Vakfı, Norm Holding, İnci Holding, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Barosu ve Hayata Destek Derneği ile kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum el ele vererek sürdürülebilir bir dayanışma modeli oluşturduk.

Merkezimizde piyasa ihtiyaçlarına uygun olarak verilen eğitimlerle gençler istihdama kazandırılırken, kadınların bu alanlarda öncü olması için çalıştık.”

CNC operatörlüğü kursundan 10 genç kadın mezun oldu

“hem işte hem eğitimde programı (HİHE)” kapsamında düzenlenen ücretsiz CNC operatörlüğü kursundan 10 genç kadın başarıyla mezun oldu. Sertifikalarını alan kursiyerlerden bir kısmı şu anda özel sektörde CNC operatörü olarak çalışıyor.

Mutlu, bu başarı hikayesinin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı: “Bu ödül aynı zamanda, kendilerine ve bize güvenerek kursumuza katılan kadınlarındır. Onların başarısı Konak’ın başarısıdır.”

Konak, sürdürülebilir iş modelinde Türkiye’ye örnek oldu

Konak Belediyesi’nin geliştirdiği iş birliği modeli, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayarak Türkiye’de yerel yönetim ve özel sektör arasında örnek bir köprü oluşturdu.

Avrupa Birliği destekli NEET PRO programı, “ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin” (NEET) hayata kazandırılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımıyla fark yarattı.

Proje kapsamında oluşturulan dayanışma ağı, yerel yönetimlerin sosyal politikadaki rolünü güçlendirirken, İzmir’i sürdürülebilir kent yönetimi alanında öncü konuma taşıdı.