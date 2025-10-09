Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle organize edilen 4. Uluslararası 13. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, bu yılki "Yaş Dostu İzmir" temasıyla kapılarını açtı. İki gün sürecek olan bu önemli etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, yerel yönetim bürokratları ve ileri yaştaki bireylerin yoğun katılımıyla başladı. Sempozyumun temel amacı, İzmir'in sadece Türkiye çapında değil, Avrupa düzeyinde de "yaş dostu kent" yaklaşımının öncü bir örneği haline gelmesine zemin hazırlamak. Burada paylaşılan ulusal ve uluslararası deneyimlerin, kentin vizyonunu derinleştirmesi ve diğer belediyelere rehberlik etmesi bekleniyor. Açılış öncesinde sahne alan Ege 3. Yaş Üniversitesi Korosu, katılımcılara keyifli bir müzik dinletisi sundu.

İzmir, Avrupa için model olma yolunda: Kapsayıcılık vurgusu

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, etkinliğin bilimsel bir buluşmanın ötesinde, geleceği şekillendiren somut bir vizyonu temsil ettiğini belirtti. Yıldır, kenti kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren, herkesi kucaklayan bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı. "Sağlıklı Yaş Alma ve Alzheimer-Demans Hastaları Buluşma Merkezi" ile 22 Ekim'de derslere başlayacak 3. Yaş Üniversitesi gibi projelerle Türkiye'ye öncülük ettiklerini ifade eden Yıldır, "Yaş Dostu Kent" kavramının sadece fiziksel düzenlemelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda dayanışmayı ve kapsayıcılığı merkeze alan bir felsefe olduğunu söyledi. İleri yaşın getirdiği fırsatları ve birikimleri konuşmak istediklerini belirterek, sempozyumda kazanılacak deneyimlerin İzmir'i Avrupa'da ulusal bir model yapacağını ve diğer belediyelere ilham vereceğini dile getirdi.

Yaşlanmak 'İzmir olmak'tır: Bilgelik ve dayanıklılık

Sempozyuma başkanlık eden Ege Geriatri Derneği'nden Prof. Dr. Sevnaz Şahin, kentin binlerce yıllık köklü geçmişine atıfta bulunarak, "Yaşlanmak İzmir olmaktır; kadim olmak, dayanıklı olmak, çok sesli olmak ve geleceğe dönük bakış açısına sahip olmaktır" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şahin, ileri yaşın biriken bilgelikle zamanın ötesine geçmek anlamına geldiğini vurguladı. Sempozyumun, geçmişin bu değerli birikiminden ilham alarak, ileri yaş nüfusunun talep ve ihtiyaçlarını sağlık, mimari, teknoloji ve sosyal hizmetler çerçevesinde bilimsel yöntemlerle irdeleyeceğini kaydetti. Buradaki tartışmaların, İzmir'in "Yaş Dostu Kent" hedefine tarihsel bir derinlik katacağını ekledi. Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen ise artan yaşlı nüfusun getirdiği yeni taleplere işaret ederek, bilimsel çalışmalarla yaşlı bireylerin yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Program yoğunluğu ve demografik gerçekler

Açılış konuşmalarının ardından program, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram moderatörlüğünde gerçekleşen "Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planları ve Hedefler" konferansıyla devam etti. Konferansta konuşan Prof. Dr. Sevnaz Şahin, Türkiye'deki yaşlanma çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekerek, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte Türkiye'nin artık yaşlı bir toplum haline geldiğini belirtti ve yaşlı bireylerin haklarını öğrenip talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sempozyumda gün boyu "Dünya Sağlık Örgütünde Yaş Dostu Kentler", "Türkiye Yaş Dostu Kent Deneyimleri Paylaşımı" ve "Dünyadan İyi Uygulamalar" başlıkları altında oturumlar düzenleniyor. İkinci gün olan 10 Ekim'de ise "Fiziksel Çevre", "Sosyal Hizmetler" ve "Topluma Katılım Yuvarlak Masa" oturumları yapılacak.

2008'den bu yana devam eden önemli bir bilimsel buluşma niteliği taşıyan bu sempozyum, İzmir'in 2025 yılında Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı'na kabul edilme sürecinde ayrı bir anlam kazanıyor. Türkiye'nin en hızlı yaşlanan şehirlerinden biri olan ve 65 yaş üzeri nüfus oranı %13'e yaklaşan İzmir'de bu demografik değişimin, yaşlı dostu politikaları artık bir tercih değil, zorunluluk haline getirdiğinin altı çiziliyor. Sempozyum, kentte yaş almanın daha güvenli, sağlıklı ve mutlu yollarını, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla ele alıyor.