İzmir’in Kiraz ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Suludere Mahallesi mevkisinde seyreden bir otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölge adeta kaza yerine kilitlendi.

Direksiyon hakimiyeti kayboldu

Yoldaki sessizliği bozan kaza, Suludere Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. 55 yaşındaki Orhan Ç. kontrolündeki 35 CIK 053 plakalı otomobil ile Zekeriya H. idaresindeki 45 L 0966 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan savruldu. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hastaneden sevindiren haber geldi

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçlardaki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Ç. (60) ile kamyonetin sürücüsü Zekeriya H. ve yanındaki Yıldız H. (45) ambulanslarla Kiraz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Nefeslerin tutulduğu anların ardından sevindirici detay ulaştı. Hastanede acil servise alınan üç yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde trafiği bir süre kontrollü sağlarken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

