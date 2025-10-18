Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi’nin düzenli olarak açtığı hobi ve meslek edindirme kursları, ilçedeki kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Belediyenin Evka-1 Semt Evi’nde ücretsiz olarak başlattığı makine dikiş kursuna katılan kadınlar, hem yeni bir meslek öğreniyor hem de kendi tasarımlarını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hayatında ilk kez dikiş makinesinin başına oturan birçok kursiyer, kısa sürede beceri kazanarak kendi kıyafetlerini dikebilir hale geldi. Kadınların el emeğiyle üretime katılması, hem özgüvenlerini artırıyor hem de ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlıyor.

Duman: “Kadınların potansiyeline inanıyoruz”

Kadın emeğini destekleyen projelere öncelik verdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman,“Kadınlarımızın sahip oldukları potansiyelin farkına varmaları ve kendilerini geliştirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Dikiş kurslarımızda meslek öğrenen, ekonomik özgürlüğünü kazanan her bir kadının mutluluğu bizim için gurur kaynağı. Kadınları üretim sürecinin merkezine koymaya ve bu çabalarını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Kadınlardan teşekkür ve memnuniyet

Evka-1 Semt Evi’ndeki kursa katılan Nesrin Kırmızıoğlu, “Kursa başlamadan önce sadece iğneyi ve ipliği bilirdik. Şimdi küçük kumaş parçalarını bir araya getirip ortaya harika işler çıkarıyoruz. Üretmek bizi mutlu ediyor. Bize bu fırsatı sağlayan Buca Belediyesi’ne ve Başkanımız Görkem Duman’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bir diğer kursiyer Fevziye Durmaz ise “Makinenin ‘m’sini bilmezdim ama şimdi rahatlıkla elbise dikebiliyorum. Herkese ‘bunu ben diktim’ diyorum. Başkanımıza çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Kursların ücretsiz olmasının önemine değinen Şerife Soydan, “Beğendiğin kumaşı alıyorsun, kesip biçip yapıyorsun. Evde de çocuklara bir şeyler dikiyordum ama şimdi bilinçli yapıyorum. Üretmek çok keyifli.” dedi. Dilek Aydın ise dikiş dikmeyi hiç sevmediğini ancak kurs sayesinde fikrinin tamamen değiştiğini, artık üzerindeki elbiseleri bile kendisinin diktiğini söyledi.

Kadın emeğiyle güçlenen bir Buca

Buca Belediyesi’nin kadınlara yönelik ücretsiz meslek edindirme kursları, ilçede dayanışmayı ve üretkenliği artırıyor. Kurslar sayesinde birçok kadın hem el becerisi kazanıyor hem de ekonomik olarak güçlenme fırsatı buluyor. Belediye, önümüzdeki dönemde kadınlara yönelik üretim ve girişimcilik projelerini artırmayı hedefliyor.