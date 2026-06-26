Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 26.06.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan dev taşınmaz satışı dikkat çekti. 25 adet taşınmazını satışa çıkaran Kemalpaşa Belediyesi'nin belirlemiş olduğu toplam muhammen bedel ise 238 milyon 242 bin TL olarak göze çarptı.

Taşınmazlar 12 farklı mahallede yer alıyor!

Kemalpaşa Belediyesi tarafından satışa konulan 25 taşınmazdan 5 tanesi Vişneli, 4 tanesi Aşağı Kızılca, 3 tanesi Sinancılar, 3 tanesi Cumalı, 2 tanesi Gökçeyurt, 2 tanesi Akalan, 1 tanesi Bağyurdu Yeni Mahalle, 1 tanesi Dereköy, 1 tanesi Kamberler, 1 tanesi Sarılar, 1 tanesi Ulucak M. Kemal Atatürk Mahallesi, 1 tanesi Yiğitler mahallesinde yer alıyor. Satışa konulan en pahalı taşınmaz 8.978,18 m2 alanıyla Ulucak M.Kemal Atatürk Mahallesi 968 ada 47 parselde bulunuyor. Tarla statüsündeki bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 30 milyon 430 bin TL.

Satışa konulan en düşük muhammen bedelli taşınmaz ise; 1.033,40 m2 alanıyla Yiğitler Mahallesi 139 ada 10 parselde bulunuyor. Zeytinlik statüsündeki bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 1 milyon 652 bin TL.

İhaleler ne zaman?

25 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, 08/07/2026 Çarşamba günü saat 13.30-15.30 saatleri arasında Belediye Encümen huzurunda Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı odasında gerçekleştirilecek.