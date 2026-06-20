Son Mühür- Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren haşerelere karşı mücadeleye başlandı. Kemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilçe genelinde 12 ay boyunca sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Haşere ile mücadele hız kazandı

3 araç ile çalışmalarına devam eden ekipler, özellikle gece saatlerinde mahalle, cadde ve sokaklarda düzenli olarak ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Başkan Türkmen: "Tüm İmkanlarımızı seferber ettik"

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, “Ekiplerimiz, ilçemizin tüm mahallelerinde hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden unsurlara karşı etkin ve disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kemalpaşa, özellikle hayvancılığın yoğun yapıldığı bir ilçe olması nedeniyle sivrisinek ve karasineklerin üremesi için uygun ortamlar barındırabiliyor.

Bu nedenle ilaçlama çalışmalarımızı planlı ve kesintisiz şekilde yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İnsan ve çevre sağlığını önceleyen anlayışımızla, doğaya zarar vermeyen güvenli ürünler kullanıyor, Kemalpaşa’nın her noktasında yaşam kalitesini artıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.”