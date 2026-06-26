Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Belediye Meclis Üyesi İlhan Yaman ve belediye bürokratlarıyla birlikte Anadolu Birliği Derneği'nin gerçekleştirdiği programa katılım gösterdi. Dernek üyeleriyle aynı sofrada buluşan Başkan Mutlu, sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dayanışma ve ortak değerler vurgusu!

Gerçekleşen buluşmada kent yaşamı, toplumsal dayanışma ve sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle iş birliğinin önemi üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi. Samimi bir atmosferde düzenlenen programda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Misafirperverlik için teşekkür!

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kendilerini misafir eden Anadolu Birliği Derneği Başkanı ve aynı zamanda Konak Belediye Meclis Üyesi Erhan Kahraman'a, Onursal Başkan Koçali Al'a ve dernek üyelerine teşekkürlerini iletti.

Mutlu, nazik ev sahipliklerinden dolayı memnuniyetini belirterek, birlik ve beraberlik içinde dayanışmanın artarak devam etmesi temennisinde bulundu.