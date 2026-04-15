Anneler gününün yaklaşmasıyla birlikte İzmir'in Konak ilçesinde adeta gelenek haline Anneler Günü Kermesi'de stant açmak için başvurular başladı.

Son başvuru tarihi 17 Nisan!

Kadın emeğinin ön planda olmasını ve gözükmesini isteyen Konak Belediyesi 7-8-9 Mayıs tarihlerinde Dominik Caddesi'nde kermesi gerçekleştirecek. Anneler Günü'nde annelerine hediye almak isteyenler için oluşturulan bu kermes emeğin öne çıkmasını destekleyecek. Stant açmak için son başvuru tarihin 17 Nisan olduğu kermeste yer almak isteyenler Konak Beldiyesi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

"Bu yıl da annelerimize emek ve sevgiyle ulaşalım"

Kermes hakkında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Emek çok değerli kuşkusuz ama anne emeği, kadın emeği söz konusu olunca daha da değerli hale geliyor. Çok sevilen kermes etkinliğimiz bu kez Anneler Günü için kurulacak. Emekle üreten herkesi ürünlerini sergilemek, bütçelerini desteklemek için kermesimizde yer almaya davet ediyoruz. Bu yıl da annelerimize emek ve sevgiyle ulaşalım istiyoruz” dedi