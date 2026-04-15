Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye genelinde ve İzmir’de gıda enflasyonu almış başını giderken, Dr. Cemil Tugay "seçim vaadi" rafından indirdiği dosyaları tek tek hayata geçiriyor. "Halkın karnı nasıl doyar?" sorusuna verilen en somut cevap olan Kent Lokantaları’nın altıncı durağı Yamanlar oldu. Şaka değil, dört çeşit yemek için istenen bedel sadece 25 lira!

Diğer şubelerde 50 lira olan fiyatın burada yarıya inmesi, belediyenin "nerede dert varsa oradayız" mesajını sessizce ama derinden verdiğini kanıtlıyor.

Başkan tezgaha geçti, önlüğü kuşandı

Başkan Tugay, Yamanlar’daki açılışta öyle protokol koltuğuna kurulup nutuk atmakla yetinmedi. Giydi önlüğü, geçti tezgahın arkasına; vatandaşa kendi elleriyle servis yaptı. Tabii bu sırada halkla dertleşmeyi de ihmal etmedi. Başkan, "Yemek temel bir hak, lüks değil" diyerek aslında Türkiye’nin acı bir gerçeğine parmak bastı. İnsanların sağlıklı gıdaya erişmekte zorlandığı şu günlerde, 100 kişilik bu küçük lokantanın yarattığı motivasyon aslında devasa bir umudu temsil ediyor.

"Bademsu" ve "Halk Ekmek" sofrada

Yamanlar sakinleri halinden memnun. Her gün buraya uğrayan Döndü Teyze, "Başkanımıza dua ediyoruz" diyerek samimiyetini ortaya koyarken; Ayten Hanım çalışanların güler yüzüne dikkat çekiyor. Sadece yemek de değil; sofraya Ödemiş Bademli’nin doğal kaynak suyu ve Çiğli’nin meşhur Halk Ekmeği geliyor. Yani her şey "yerli ve milli" ama İzmir usulü!

Şube sayısı altıya çıktı

Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa derken altıncı halka Yamanlar’da tamamlandı. Saat 11.30 dedimi o kazanlar kaynamaya başlıyor. İZMAR uygulaması ve okul yemekleri desteğiyle de bu zincir her geçen gün halkayı genişletiyor. Bakalım bir sonraki durak neresi olacak? Belli ki Tugay, İzmir’in her köşesinde mutfaktaki yangını söndürmeye karar