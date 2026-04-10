Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in rüzgarıyla dünyaca ün salmış ilçesi Foça, 03-09 Nisan 2026 tarihleri arasında uluslararası bir spor şölenine ev sahipliği yaptı. Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası kapsamında düzenlenen organizasyonda, 17 farklı ülkeden yaklaşık 300 genç yetenek, Ege’nin mavi sularında rüzgara karşı amansız bir mücadele verdi. 15 ayrı kategoride gerçekleşen yarışların sonunda düzenlenen madalya töreni, sporcuların coşkusuna ve unutulmaz anlara sahne oldu. Ana kara ile Siren Kayaları, Orak, Fener ve İncir adaları arasındaki zorlu parkurda hünerlerini sergileyen sörfçüler, şampiyonluk kupasını kaldırmak için kıyasıya bir rekabet sergilediler.

Küresel bir rekabet: 17 Ülkenin Bayrağı Ege’de dalgalandı

Şampiyonada Belçika'dan Japonya'ya, Fransa'dan Hong Kong'a kadar uzanan geniş bir katılımcı yelpazesi yer aldı. Takviminin ilk gününü parkuru tanıma ve deneme sürüşleriyle geçiren sporcular, takip eden beş gün boyunca her gün üç farklı yarışa çıkarak dayanıklılıklarını ve hızlarını kanıtladılar. Toplam 15 kategoride dağıtılan madalyalarda İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeler öne çıkarken, Türk sporcuların kürsü başarıları yerel halk ve katılımcılar tarafından büyük bir gururla karşılandı. Yarışların ardından Yenifoça Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü tesislerinde kurulan kürsüde şampiyonlar, ülkelerinin milli marşları eşliğinde ödüllerine kavuştu.

Türk sporcuların gurur tablosu ve İstiklal Marşı coşkusu

Dünya Şampiyonası klasmanında yer alan Techno 293 Plus Genç Kadınlar kategorisinde Defne Eğrilmez, sergilediği üstün performansla Dünya Şampiyonu unvanını alarak altın madalyanın sahibi oldu. Eğrilmez aynı zamanda Techno Plus Kadınlar Genel klasmanında da dünya ikincisi olma başarısını gösterdi. Junior Kızlar kategorisinde Derin Toker dünya üçüncüsü olurken, U13 kategorilerinde Nilda Evin ve Berk Pala gibi genç yeteneklerimiz kürsüye çıkarak geleceğin yıldızları olduklarını kanıtladılar. Defne Eğrilmez’in şampiyonluğu sonrası tören alanında hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı, izleyicilere duygusal anlar yaşatırken dakikalarca alkışlandı.

Turizm ve sporun gücüyle dünyaya verilen barış mesajı

ETİK Başkanı Mehmet İşler, tören esnasında yaptığı konuşmada, bölgedeki jeopolitik hareketliliğe rağmen turizm ve sporun birleştirici gücüyle dünyaya barış mesajı verdiklerini vurguladı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise Foça’nın kusursuz ev sahipliğine değinerek, katılan tüm kafile başkanlarından tam not aldıklarını belirtti. Akdurak, Foça’nın paha biçilemez rüzgarı ve Türk misafirperverliğinin, bundan sonraki ev sahibi ülkeler için çıtayı oldukça yukarıya taşıdığını ifade etti. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da şampiyonanın kaybedeni olmadığını, bu eşsiz doğada kurulan dostlukların herkes için en büyük kazanç olduğunu dile getirerek organizasyona katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Dev organizasyonda geniş paydaş katılımı ve basın desteği

İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen dev organizasyon, yerel ve ulusal düzeyde pek çok kurumun iş birliğiyle hayata geçirildi. Foça Belediyesi’nin desteği, Mark Warner Phokaia Beach Resort’un ana sponsorluğu ve Aliağa ile Menemen Ticaret Odaları gibi kuruluşların katkılarıyla gerçekleşen şampiyonanın medya ayağında ise Windsurf Son Mühür ve Radyo Ege basın sponsorları olarak süreci yakından takip etti. Ödül törenine İzmir’in üst düzey mülki idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve sporcu aileleri yoğun katılım göstererek genç sörfçülerin sevincine ortak oldu. Şampiyona, sporcuların takım arkadaşlarının omuzlarında kürsüye getirilmesiyle tam bir karnaval havasında sona erdi.