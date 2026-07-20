Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 24 yaşındaki Ayet Kütükbaş, kurumun ilk ve tek kadın şoförü olarak görevini sürdürüyor. Üç yıldır teşkilatta çalışan Kütükbaş, tonlarca ağırlıktaki itfaiye araçlarını kullanarak hem yangınlara ve kurtarma operasyonlarına müdahale ediyor hem de meslekteki ön yargıları kırıyor.

İtfaiye personeli olmak amacıyla başvurduğunu ve daha sonra şoför olarak görevlendirildiğini belirten Kütükbaş, göreve ilk başladığı dönemde çevresinden olumsuz tepkiler aldığını söyledi. Kadınların bu işi yapamayacağına dair yaygın bir algı olduğunu ifade eden Kütükbaş, zamanla bu bakış açısını değiştirdiğini dile getirdi.

"Direksiyona geçtiğimde arkadaşlarımın canı bana emanet"

18 tonluk kurtarma araçlarından 35 tonluk arazözlere ve 42 metre merdivenli araçlara kadar geniş bir filo kullanan Kütükbaş, taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu belirtti. İhbar geldiği andan itibaren büyük bir ciddiyetle hareket ettiğini vurgulayan genç şoför, şu ifadeleri kullandı:

"Araca bindiğimiz an tüm sorumluluk bana geçiyor. Sadece bir aracı değil, ekip arkadaşlarımın canını taşıyorum. Onları olay yerine hem hızlı hem de güvenli bir şekilde ulaştırmak zorundayım. Bu yüzden her göreve ilk günkü heyecanla ama bir o kadar da dikkatli çıkıyoruz."

Kız çocuklarına örnek olmak istiyor

Sokakta veya görev esnasında kendisini direksiyonda görenlerin şaşırdığını söyleyen Kütükbaş, özellikle kız çocuklarının ilgisinden memnun. Görev aralarında çocuklarla sohbet edip aracı tanıttığını aktaran Kütükbaş, toplumsal kalıpların dışına çıkılabileceğini göstermek istediğini söyledi.

Ailesinin başlarda endişe duyduğunu ancak şu an kendisini desteklediğini belirten Kütükbaş, itfaiye bünyesinde daha fazla kadın şoför yer alması gerektiğini savundu.

"Üniformayı giydiğimizde sadece itfaiyeciyiz"

Mesleğin cinsiyeti olmadığını vurgulayan Kütükbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu üniformayı giyip araca geçtiğimizde kadın ya da erkek ayrımı kalmıyor, sadece itfaiyeci oluyoruz. Kadınların bu sektöre çok güzel katkılar sunduğuna inanıyorum. Bizim için her ihbar yeni bir heyecan. Ayrıca bu iş kolunun resmi olarak meslek statüsüne kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum."