İzmir Ticaret Odası, Kırgızistan Cumhuriyeti arasında 'İş Fırsatları Toplantısı' gerçekleşti. İş dünyası tarafından ilgilyle karşılanan ve yoğun katılımla gerçekleşen toplantı, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç’un kürsüden gerçekleştirdikleri açılış konuşmalarıyla başladı.

Erkoç'tan işbirliği çağrısı

Heyette yer alan Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası da dahil olmak üzere, Kırgız Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı, Bişkek Belediyesi ve Bişkek Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalanmış iş birliği anlaşmalarına ve Bişkek ile İzmir’in kardeş kent olduğunun altını çizen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükseldiğini, iş birliğinin çeşitlendirilebileceğini aktardı. Kırgızistan enerji sektöründeki belirli projeler ve teşvik mekanizmaları kapsamında uygulanan vergi muafiyetlerine ve ülkenin tarım ve seracılık sektöründe gelişmesinde İzmirli firmaların katkı sağlayabileceğine değinen Erkoç, toplantının bu anlamda verimli olmasını diledi.

Toktobekov ticaret hacmini açıkladı

İzmir’de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, toplantının Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu güçlendirmeyi ve iş dünyası arasında somut iş birliklerini geliştirmeyi amaçladığının altını çizdi. Başkonsolos, İzmir’in Türkiye ekonomisindeki önemli konumuna dikkat çekerek, şehrin ticaret, sanayi ve ihracattaki güçlü yapısının Kırgızistan için de önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

2024 senesinde gerçekleştirilen üst düzey ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandığını ve ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini aktaran Başkonsolos, bu hedefe ulaşmak için gerekli şartların oluşturulduğunu ve geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacminin neredeyse 2 milyar dolara ulaştığını belirterek bu durumdan gurur duyduğunu söyledi. İş insanlarını yeni iş bağlantıları kurmaya ve ortak projeler geliştirmeye davet eden Başkonsolos, Türk yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, sözlerini noktaladı.