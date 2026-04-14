Son Mühür/ Son Mühür TV'de yayımlanan Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programının bugün ki konuğu İzmir İnisiyatifi Dernek Başkanı Mehtap Aydoğan oldu. İzmir İnisiyatifi'nin nasıl kurulduğunu anlatan Aydoğan: "Planlarken doğal ihtiyaçla başladık. Önce İzmir'in bütün kıymetli geçmiş yöneticileri kanat önderleri, değer verilmiş sanatçılar ve değer katmış bütün noktalara temas ederek sıkı bir altyapı çalışmasıyla yola çıkmak istedik. Altyapının sağlam olması, negatif çözümlemeleri önceden hesaplamak çok işimize yaradı. Adımlarımız kontrollü ilerledi. Önceden planlayarak ilerledik her şeyi. Ekibimiz çok büyüdü. İzmir'İn 30 ilçesinde ziyaretlerde bulunduk. Ciddi bir dijital arşivimiz oluştu." ifadelerinde bulundu.

İzmir İnisiyatifi Dernek Başkanı Mehtap Aydoğan planlarının birer model olması için uğraşacaklarını dile getirerek şunları sölyedi:

"Yeni sezona hazırlığımız şu şekilde ileriyor. Köy okullarımız var, taşımalı eğitim nedeniyle aktarılan boşaltılan ve onlara uygunluğu olan okullarımızda yine bölgedeki arkadaşlarımızın bilgileriyle incelemleriyle takip ediyoruz. Uygun bir okulda başlayıp sonrasında model haline dönüştürüp başka ilçelere taşıayarak İzmir'e anlamlı ve köklü bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Kurs merkezi gibi 2-3 gün çocukların geldiği bir yer değil de daha derin, daha yoğun, tek bir noktaya odaklanmadan dokunacağız çocuklara. O bütünlüğün geliştireceğini düşünüyoruz."

"Genç arkadaşlarımız masanın ucunda değil merkezinde"

"Süreç çok dalgalanıyor. İnsanlar gördükleri şeyden mesuldur. Bildiğiniz bir şeyse küçük ya da büyük fark etmez dokunmamız gerekiyor. Bizim gençlik yıllarımızda sosyal etkinliklere biz okul çıkışı koşa koşa giderdik. İçlerine dahil olmak isterdik. Şimdi de genç arkadaşlarımız geldiğinde masanın ucunda değil de masanın merkezinde yer veriyoruz. "

Biletlerin arkasına dikkat!

"Cuma günü 86. yılını kutlarken köy enstitülerinin aynı zamanda İZ Düşüm projesinin lansmanını yapacağız. Biz bu projenin yolculuğunu anlatacağız. Zaten biletlerimizin arkasında bir anket sistemi var. O ankette lansmana gelen her kişi bir projede yer alabilir. Bu bir lansmanın içinde çalıştay gibi olacak. "