İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelini etkisi altına alması beklenen şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik verilere göre, 28 Mart Cumartesi günü İzmir’de çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kent genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, İzmir genelinde yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle gün boyunca aralıklarla etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Doğu ilçeleri için ayrı uyarı

Yağışların bazı bölgelerde daha da şiddetli olması bekleniyor. Özellikle Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Tire, Ödemiş, Bayındır, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m²) sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

Bu bölgelerde riskin daha yüksek olduğu vurgulandı.

Sel, dolu ve fırtına riski

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte çeşitli olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Olası riskler şöyle sıralandı:

Ani sel ve su baskınları

Yıldırım düşmesi

Kıyı kesimlerde yerel dolu yağışı

Kuvvetli rüzgar ve fırtına

Ulaşımda aksamalar

“Tedbirli olun” çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Can ve mal güvenliğiniz için tedbirli olun, zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmayın ve ulaşım planlarınızı hava durumuna göre yapın” denildi.