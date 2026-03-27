Dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken, karşılıklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Uşak Belediye Başkanın rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma gözaltına alınmasının ardından, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, hükümeti hedef almıştı. Güç'ün hükümete yönelik açıklamalarına, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan yanıt gecikmedi.

"Partizanca savunmak zaten İzmir’in CHP’li İl Başkanına yakışırdı!"

Çağatay Güç'ü hedef alan Saygılı, "CHP İzmir İl Başkanı, yangından mal kaçırırmış gibi gözaltına alınan CHP’li Uşak Belediye Başkanı için bu sabah buram buram hamaset barındıran bir paylaşım yaptı. Mevzubahis CHP’li Belediye Başkanının ne şekilde, kiminle ve hangi durumda gözaltına alındığı kamuoyunun malumudur. Siyaset acemisi olarak hakkında onlarca ciddi iddia bulunan bir şüpheliye partizanca savunmak zaten İzmir’in CHP’li İl Başkanına yakışırdı. CHP’nin İzmir aklı; İstanbul’un, Kuşadası’nın, Uşak’ın hakkında ciddi iddialar bulunan, bölgelerinde ayyuka çıkan karanlık ve kriminal karneleriyle nam salmış belediye başkanlarını bırakıp İzmir’in gündemine dönsün! İzmir’in belediyeleri personeline maaş ödeyemiyor.İzmir’in ilçe belediye başkanları, belediyelerini iflasın eşiğine getiriyor. Aynı başkanlar, hizmet etmek için sahada değil, keyif masalarında, tatillerde, plajlarda keyif sürüyor." dedi.

"İZBB’de yeni bir grev kapıda bekliyor!"

Açıklamalarına devam eden Saygılı, "İZBB’de yeni bir grev kapıda bekliyor. İzmir’in Körfez’i, caddeleri, sokakları CHP’li belediyeler tarafından kaderine terk ediliyor. 16 ayda bir üst geçit tamamlayamayan liyakatsizler kadrosu İzmirlinin emeğini, kaynağını ve zamanını harcıyor.İzmir İl Başkanı da İzmir dışında devam eden rutin yargı ve kolluk operasyonlarından siyasi retorik üretmeye çalışan acemi siyaset çabasıyla İzmirlinin aklıyla alay ediyor.İstanbul’a, Kuşadası’na, Uşak’a gösterdiği popülist ilginin samimi ve hakiki halini İzmir’e gösteremeyen CHP’nin İzmir’e ve İzmirliye verebileceği hiçbir şey kalmamıştır! Bırakın yargı işini yapsın. Bırakın emniyet işini yapsın. Siz, CHP olarak işinizi yapmıyorsunuz anlıyoruz ve gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz!" ifadelerini kullandı.