Güzelbahçe okulları ve liseleri arasından doğru seçimi yapmak isteyen veliler, ilçedeki eğitim altyapısını, dil olanaklarını ve fiziksel imkanları karşılaştırarak karar veriyor. Devlet liseleri sınavla öğrenci alırken özel kolejler bursluluk sınavları ve LGS puanıyla kayıt kabul ediyor. Deniz kenarına yakın konumu sayesinde ilçe, sakin bir eğitim ortamı arayan aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Güzelbahçe'deki devlet liseleri hangileri?

İlçede üç devlet lisesi hizmet veriyor. Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi, 1984-1985 öğretim yılından bu yana faaliyette olan ilçenin en köklü eğitim kurumu. Yalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde deniz kenarına yakın konumuyla biliniyor. AP programı uygulayan okul, fen laboratuvarları, spor salonu ve kütüphanesiyle öne çıkıyor. LGS taban puanıyla sınavla öğrenci alıyor.

Cengiz Topel Anadolu Lisesi, Kahramandere Mahallesi'nde konumlanan ikinci devlet lisesi olarak hizmet veriyor. Güzelbahçe İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise mesleki eğitim alanında ilçenin tek devlet kurumu konumunda.

Güzelbahçe'deki özel kolejler ve liseler

İlçe özel eğitim kurumları bakımından zengin bir tabloya sahip. Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe kampüsü anaokulundan lise seviyesine kadar eğitim veriyor. MEV Koleji Güzelbahçe, Anadolu ve Fen Lisesi programlarını aynı kampüste bir arada sunuyor. Düşünür Koleji de Çelebi Mahallesi'ndeki kampüsünde Anadolu ve Fen Lisesi düzeyinde eğitim sağlıyor.

Bunların yanı sıra Yüksek Performans Anadolu Lisesi, Deniz Anadolu Lisesi, Deniz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Kent Koleji Anadolu Lisesi, İzmir Martı Koleji Anadolu Lisesi ve Güzelbahçe Koleji gibi kurumlar da ilçede lise düzeyinde faaliyet gösteriyor. Piri Reis Okulları, Bilim Koleji, Doğa Koleji ve BirYer Okulları ise ilkokul ve ortaokul kademelerinde tercih ediliyor.

Güzelbahçe okullarında hangi imkanlar sunuluyor?

İlçedeki liselerin büyük çoğunluğu kütüphane, konferans salonu ve kapalı spor salonu altyapısına sahip. İngilizce eğitimi neredeyse tüm kurumlarda mevcut. Bazı kolejler İspanyolca, Almanca, Fransızca hatta Çince gibi ek dil seçenekleri de sunuyor. Rehberlik, güvenlik, kantin ve servis hizmetleri ilçedeki hemen her okulda standart olarak yer alıyor.