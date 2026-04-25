İzmir Körfezi’nin Çiğli açıklarında yer alan Ragıp Paşa Dalyanı, uzun bir aranın ardından yeniden doğayla baş başa kalan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Osmanlı döneminden kalan geçmişiyle bilinen bölge, yıllar süren çevresel müdahalelerin ardından bugün bambaşka bir görünüme kavuşmuş durumda.

Mavişehir’den tekneyle yaklaşık 25 dakikada ulaşılan dalyan, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için kısa ama etkili bir kaçış noktası gibi görülüyor. Özellikle gün batımı saatlerinde ortaya çıkan manzara, bölgeyi ziyaret edenleri etkiliyor.

Osmanlı’dan kalan miras zamanla değişti

Ragıp Paşa Dalyanı’nın hikayesi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Gediz Nehri’nin yatağının değiştirilmesinin ardından bu alanın padişah fermanıyla Ragıp Paşa’ya verildiği biliniyor. Uzun yıllar boyunca balık üretim tesisi olarak kullanılan bölge, zamanla yapılan taş duvarlar nedeniyle doğal dengesini kaybetmeye başladı.

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki taş set, körfezdeki su dolaşımını engelledi. Bu durum hem su kalitesini düşürdü hem de balık geçişini zorlaştırdı. Dere ağızlarında biriken rüsubat ise çevresel sorunları daha da büyüttü.

Yıkım kararı yıllar sonra uygulandı

Ortaya çıkan çevresel sorunlar üzerine hukuki süreç başlatıldı ve 1982 yılında Danıştay tarafından yıkım kararı verildi. Ancak bu karar uzun süre uygulanamadı. Ekonomik nedenlerle geciken süreç, ancak 2000’li yılların başında harekete geçti.

2011 yılında tamamlanan çalışmalar kapsamında taş duvar tamamen kaldırıldı. Körfez tabanında biriken yaklaşık 300 bin ton çamur temizlendi. Yapılan bu çalışma ile birlikte su sirkülasyonu yeniden sağlandı ve doğanın kendini toparlaması için önemli bir adım atıldı.

Doğa yeniden kendine yer buldu

Yıkımın ardından Ragıp Paşa Dalyanı zamanla insan etkisinden uzaklaştı. Bölge, kuşlar ve su canlıları için yeniden yaşam alanı haline geldi. Özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türünün burada görüldüğü belirtiliyor.

Doğaseverler ise bu alanı daha çok gün batımı saatlerinde ziyaret ediyor. Sessizliği ve sakinliğiyle dikkat çeken dalyan, İzmir Körfezi’nde adeta gizli kalmış bir sığınak gibi.

Kısa bir yolculukla ulaşılabiliyor

Bugün Ragıp Paşa Dalyanı, Mavişehir’den kalkan teknelerle kısa sürede ulaşılabilen bir rota olarak öne çıkıyor. Kamp yapmak, doğayı gözlemlemek ya da sadece kafa dinlemek isteyenler için alternatif bir alan sunuyor.

Tarihiyle, yaşadığı çevresel süreçle ve yeniden doğuşuyla Ragıp Paşa Dalyanı, İzmir’de çok bilinmeyen ama keşfedenin tekrar gelmek istediği yerlerden biri olmaya devam ediyor. Burası biraz geç fark edilmiş gibi duruyor, ama doğa kendini toparlamayı biliyor.