Güzelbahçe yelken sporu arayanlar için son yıllarda kulüp ve eğitim seçenekleri belirgin şekilde arttı. Yedi yaşındaki çocuktan emekliliğini yelkenle geçirmek isteyen kursiyere kadar geniş bir kesim, bu sahildeki olanaklardan yararlanıyor. İşte ilçedeki yelken noktaları.

Güzelbahçe Yelken Kulübü nerede bulunuyor?

Güzelbahçe Yelken Kulübü, ilçenin sahil şeridinde faaliyet gösteren yerel bir kulüp. Sporcularını İzmir ve Türkiye çapındaki yarışlara hazırlıyor. Yakın dönemde 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Optimist Yelken Yarışı’nda Bambino kız kategorisinde Elif Okyanus Gökakın ile ödül alan kulüp, özellikle çocuk yelkenciliğine ağırlık veriyor. Kayıt ve eğitim programları için ilçe belediyesi ile kulübün sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgi almak mümkün.

Güzelbahçe'ye en yakın büyük kulüp: ARM Urla Yelken Kulübü

Ali Rıza Mete Urla Yelken Spor Kulübü, Güzelbahçe sınırına yakın Urla Kumdenizi mevkisinde konumlanıyor. 2009 yılına kadar çalışmalarını Güzelbahçe sahillerinde sürdüren kulüp, şu an 3500 metrekare açık, 400 metrekare kapalı alanıyla bölgenin en gelişmiş tesislerinden biri olarak öne çıkıyor. Dingi, rüzgar sörfü ve yelkenli yatçılık eğitimi veren kulüp, Türkiye Yelken Federasyonu’nun TUYEP programını uygulayan dört pilot kulüpten biri. 290 lisanslı sporcusu var ve kurslar yıl boyunca devam ediyor.

Yeni başlayanlar için hangi seçenekler var?

Güzelbahçe’de yelken sporuna başlamak isteyen çocuklar genellikle Optimist sınıfıyla başlıyor. Yedi-on altı yaş aralığı için ideal olan bu küçük tekneler, temel yelken bilgisini kazandırıyor. İleri seviyede Laser, 420 ve yelkenli yat eğitimlerine geçiliyor. Yaz aylarında açılan yoğun kurslarda bir hafta ile bir ay arasında değişen programlar sunuluyor. Kış döneminde ise hafta sonu düzenli antrenmanlarla devam ediliyor.

Güzelbahçe sahilinde yelken için neden ideal?

Körfezin güneybatı bölümünde yer alan sahilin rüzgar yönü ve şiddeti, yelken eğitimi için oldukça dengeli. Dalga oluşumu minimum düzeyde olduğu için başlangıç seviyesindeki sporcular güvenli bir ortamda tekne kullanmayı öğrenebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi’nin destek verdiği etkinliklerle bölge, Ege’nin yelken haritasında yerini sağlamlaştırıyor.