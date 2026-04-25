Buna göre, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla İzmir'in tüm ilçelerinde emlak alım satım süreçlerinde elden nakit para teslim etme dönemi yasal olarak yasaklanacak. Özellikle kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin hız kesmeden devam ettiği kentte, bu uygulama sayesinde milyarlarca liralık işlem hacmi dijitalin güvenli kollarına teslim edilecek.

Emanet Hesap ile İzmirlilerin Birikimleri Koruma Altında

İzmirli vatandaşları yakından ilgilendiren bu yeni yapının omurgasını, taşıt alım satımlarında başarıyla uygulanan güvenli ödeme mantığı oluşturuyor. Bornova'da bir daire veya Çeşme'de bir yazlık almak isteyen alıcı, yüklü miktardaki parayı cebinde taşımak veya satıcının hesabına peşin atmak zorunda kalmayacak. Bunun yerine, belirlenen resmi ödeme kuruluşlarının havuz hesaplarına parayı bloke ettirecek. Satıcı ise bankadaki paranın garanti altında olduğunu bilerek rahatça imza aşamasına geçebilecek.

Tapu Devri ve Para Transferi Saniyeler İçinde Eşleşecek

Sürecin en can alıcı noktası ise tapu müdürlüğündeki eşzamanlı eşleşme olacak. İlgili memurun gözetiminde atılan imzaların ardından mülkiyet devri onaylandığı an, emanette bekletilen tutarın üzerindeki blokaj kalkacak ve meblağ doğrudan satıcının hesabına aktarılacak. Eğer taraflar anlaşamaz ve işlem tapuda iptal edilirse, emanet edilen para eksiksiz ve kesintisiz olarak alıcının banka hesabına anında iade edilecek, böylece kimse maddi bir kayıp yaşamayacak.

Büyükşehirdeki Kapkaç ve Dolandırıcılık Kabusu Bitiyor

İzmir gibi milyonlarca insanın yaşadığı bir şehirde, çantalarla para taşımanın getirdiği büyük fiziksel güvenlik riskleri bu kararla son buluyor. Kapkaç olaylarının, el çabukluğuyla yapılan eksik para ödemelerinin ve sahte banknot tuzaklarının tamamen önüne geçilmiş olacak. Ayrıca, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sağlanarak şeffaflık artırılacak. Bu paha biçilemez güvenliğin karşılığı olan hizmet bedeli ise sistemin faaliyete geçeceği 1 Temmuz 2026'da İzmirli vatandaşlara açıklanacak.