Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İzmir Çoruhlu FK formasıyla ter döken 39 yaşındaki tecrübe abidesi Yasin Öztekin, transfer piyasasında hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Deneyimli kanat oyuncusunun, İzmir Çoruhlu FK Başkanı Ahmet Çoruhlu’nun yönetimini devraldığı TFF 3. Lig ekibi Uşakspor ile anlaştığı yönündeki iddialar spor kulislerini hareketlendirdi. İki kulüp arasındaki yönetimsel bağ nedeniyle güçlenen bu iddia, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

''Resmi bir anlaşma yok...''

Transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını net bir dille ifade eden Öztekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda Uşakspor ile anlaşma sağladığıma dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isterim ki ilgili kulüp ile herhangi bir resmi anlaşmam bulunmamaktadır. Tarafımdan onaylanmayan bu tür paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"