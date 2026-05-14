Son Mühür - Bergama Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hüseyin Al’ın göreve başlamasının ardından gerçekleştirilen ilk önemli çalışmalardan biri olan eğitim programı, bir firmanın katkıları ve uzman eğitmen Mustafa Altınay’ın anlatımıyla düzenlendi. Yaklaşık 50 sektör temsilcisinin yer aldığı etkinlikte, kadın kuaförlerine yönelik salon yönetimi yöntemleri ile modern saç renklendirme teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim programının temel hedefinin ilçedeki hizmet standartlarını yükseltmek ve müşteri memnuniyetini artırmak olduğunu belirten Oda Başkanı Hüseyin Al, mesleki gelişimin sektörde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Meslektaşlarımızın ve üyelerimizin salonlarında müşterilerine daha kaliteli ve modern hizmet sunabilmeleri için bu tür organizasyonlara ağırlık veriyoruz. Temel gayemiz, hem üyelerimizin gelişimini sağlamak hem de Bergama halkının en iyi hizmeti almasına aracı olmaktır"

'Çalışma saatleri' vurgusu

Eğitim programında ilçedeki sektör yapısına ilişkin güncel veriler de katılımcılarla paylaşıldı. Bergama Berberler ve Kuaförler Odası bünyesinde 62 kuaför ile 100 berber üyenin faaliyet gösterdiği belirtilirken, çalışma düzenine ilişkin uygulamalar da hatırlatıldı. Oda Başkanı Hüseyin Al, berberlerin kış aylarında saat 21.00’de, yaz döneminde ise 22.00’de mesailerini tamamladığını ifade etti. Kuaförler için belirli bir kapanış saati bulunmadığını aktaran Al, ilçede kuaförlerin salı günü, berberlerin ise pazar günü tatil yapma uygulamasının devam edeceğini söyledi.