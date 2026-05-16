Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle harekete geçen Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize bir suç şebekesinin peşine düştü.

Kendilerini belediye personeli olarak tanıtan suç ortaklarını devreye sokan çete, "kamu arazisi devredeceğiz" vaadiyle mağdurları ikna etti.

Evlilik ve iş ortaklığı sözleriyle mağdurların duygularını ve ticari hedeflerini istismar etti, direnenleri ise tehdit etti.

İzmir'deki lüks konutlara çöktüler

Suç örgütünün, mağdurlara ait Bodrum ve İzmir bölgelerindeki değerli taşınmazları, banka hesaplarında bulunan yüklü miktardaki paraları ve kıymetli ziynet eşyalarını usulsüz yollarla kendi üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Şebekenin bu yolla elde ettiği haksız kazancın toplam değerinin 105 milyon 700 bin TL'yi bulduğu belirlendi.

3 ilde eş zamanlı baskın

Uzun süren teknik ve fiziki takibin sonrasında operasyon için harekete geçildi. 12 Mayıs günü Bodrum merkezli olmak üzere Adana ve Şanlıurfa’da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı şafak baskınları yapıldı.

Operasyonda suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen H.İ.S. ile birlikte şebeke üyeleri L.S., M.G., Ş.Ö., R.T., M.Y., K.Ö., V.O., S.B.Ç., H.İ. ve M.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

7 tutuklama

Gözaltına alınan şüphelilerden M.S., jandarmadaki ifadesinin sonrasında serbest bırakıldı. Dosya dahilinde aranan M.E.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, bir diğer şüpheli B.K.'nin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri biten ve dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden çete lideri H.İ.S. ile birlikte R.T., L.S., Ş.Ö., M.G., H.İ. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler M.Y., V.O. ve S.B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

