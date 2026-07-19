İzmir Gaziemir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi 12 yaşındaki Mert Atakan, Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası Mathematics Without Borders (Sınırlar Arası Matematik) turnuvasında büyük bir başarıya imza attı. Turnuvanın final etabında yarışan Atakan, hem bireysel hem de takım kategorisinde altın madalya kazandı. İzmirli öğrenci, bu başarılarının yanı sıra turnuvanın en prestijli ödülü kabul edilen "Math Stars of the Tournament" kupasının da sahibi oldu.

Mert Atakan, uluslararası arenadaki bu başarısından önce İtalya merkezli Lodovico Ferrari Yarışması’nda da gümüş madalya alarak Türkiye'yi temsil etmişti.

Final biletini 4 aşamalı maratonla aldı

Turnuvanın işleyişi hakkında bilgi veren Mert Atakan, yarışmanın sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere dört farklı dönemden oluştuğunu belirtti. İlk üç aşamaya Türkiye'deki okulundan katılan Atakan, final heyecanını ise Bulgaristan'da yaşadı.

Genç yarışmacı süreçle ilgili şunları söyledi:

"Finalde karşımıza 20 soru çıktı. Ben 15,5 doğru yaparak bireysel kategoride altın madalyaya ulaştım. 5 sorudan oluşan takım yarışında ise tüm soruları doğru yanıtlayarak ekip arkadaşlarımla birlikte yine altın madalya aldık. Kürsüye çıkıp ödülü aldığımda çok büyük bir gurur duydum."

Yarışma sırasında Singapurlu ünlü matematikçi Willie Yong ile de tanışan Atakan, bu görüşmenin kendisine yeni ufuklar açtığını ekledi. Sayılara olan ilgisinin bebeklik yıllarında başladığını söyleyen Atakan, vaktinin çoğunu eğitici videolar izleyerek geçirdiğini ve gelecekte matematik alanında ilerlemek istediğini ifade etti.

"Diğer dersleri dinlerken bile matematik çözüyor"

Mert'in yeteneğini keşfeden Gaziemir BİLSEM Matematik Öğretmeni Murat Demirtaş, öğrencilerinin akademik altyapısının çok güçlü olduğunu belirtti. Mert'in sıradan bir öğrenme sürecinin ötesinde, özel bir odaklanma becerisine sahip olduğunu vurgulayan Demirtaş, okul içindeki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Mert, diğer branş derslerini dinlerken dahi aynı anda matematik sorusu çözmeye devam edebiliyor. Sınıfta öğretmenini dinlemediğini düşündüğünüz anda bile sorulan sorulara en doğru cevabı veriyor. Matematik pek çok çocuk için zorlayıcıdır ancak Mert bu alanda çok farklı bir yeteneğe sahip. Ailesi ve bizler onu sonuna kadar destekliyoruz. İleride çok iyi yerlere geleceğine eminiz."

