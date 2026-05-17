Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu’nun kız futbol takımı, Okullararası Yıldız Kızlar Gazi Şampiyonası’nda çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak namağlup ilçe şampiyonu oldu. Bu zafer, sadece bir kupadan ibaret değil. Sahaya çıkan öğrencilerin büyük kısmı, yakın zamana kadar futbol topuna yalnızca teneffüslerde, okulun beton bahçesinde dokunmuştu. Yeşil sahaya ilk kez adım atan bu çocuklar, final maçını 5-0 gibi net bir skorla kazanarak ilçede büyük bir sürprize imza attı.

Takım, hem sahada sergilediği futbolla hem de çevrelerindeki kalıplaşmış önyargıları yıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Okulun resmi bir beden eğitimi öğretmeni bile yoktu

Süreç, Halk Eğitim Merkezi üzerinden görevlendirilen antrenör Hurşit Velioğlu’nun okula gelişiyle başladı. Toplamda 80 öğrencisi bulunan bu küçük okulda, kızların teneffüslerdeki yeteneğini ilk fark eden isim ise Okul Müdürü Özgür Şenyüz oldu.

Şenyüz, bir imam hatip ortaokulunda kız futbol takımı kurulmasının alışılagelmiş bir durum olmadığını gizlemiyor. Öğrencilere yeni bir alan açmak ve özgüven kazandırmak istediklerini belirten Şenyüz, kızların futbol kurallarını bile bilmeden yola çıktıklarını, okul çıkışlarında beton zeminde çalışarak bu noktaya geldiklerini aktardı. Şampiyonluk, okulun bölgedeki popülaritesini de bir anda değiştirdi. Sınavla öğrenci alan bu proje okuluna kayıt yaptırmak isteyen birçok kız öğrenci, artık başvuru gerekçesi olarak bu futbol takımını gösteriyor.

"Futbolu erkekler oynar dediler, vazgeçmedim"

Takımın arkasındaki en büyük güç, oyuncuların çevre baskısına karşı gösterdiği direnç oldu. 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Cemre Polat, yola çıkarken karşılaştığı engelleri açık yüreklilikle anlatıyor. Başlangıçta kendisine "Futbol erkek işidir" dendiğini, başörtüsü nedeniyle de olumsuz tepkiler aldığını belirten Polat, hiçbirine kulak asmadı. Sahaya çıktı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şimdi ailesi ve tüm akrabaları onunla gurur duyuyor.

Takımın diğer yetenekleri de benzer hikayelere sahip. 13 yaşındaki Hilal İlci, futbolu mahallede abilerinin arasında öğrenmiş. En büyük hedefi ise ay-yıldızlı formayı giymek, yani milli takıma yükselmek. Ailesinin sakatlanma korkusu nedeniyle başta sıcak bakmadığı 11 yaşındaki Zeynep Yavuz ise kupayı eve götürdükten sonra babasının da fikrini değiştirmeyi başardı.

13 kişilik kadroyla ezber bozan başarı

Antrenör Hurşit Velioğlu, yedeklerle birlikte sadece 13 kişiden oluşan bu dar kadroyla imkansızı başardıklarını söylüyor. Okulun fiziksel imkansızlıkları nedeniyle kızları kendi çalıştığı halı sahalara götürerek antrenman yaptırdığını belirten Velioğlu, toplumdaki imam hatip algısını bu sportif başarıyla esnettiklerini vurguladı.

80 kişilik bir okul mevcudundan çıkan bu namağlup şampiyonluk, imkanlar kısıtlı olsa da doğru motivasyonla nelerin başarılabileceğini Gaziemir’de herkese kanıtlamış oldu. Kızlar şimdi gözünü daha büyük turnuvalara dikti.

