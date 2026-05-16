İnternetten ucuz araç kiralamak isterken dolandırıcıların tuzağına düşen yüzlerce vatandaşın mağduriyeti, büyük bir polisiye operasyonla aydınlandı.

İzmir dahil 30 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle harekete geçen emniyet güçleri, uzun süreli fiziki ve teknik takibin sonrasında 12 Mayıs günü düğmeye bastı.

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturmada; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirlerin de aralarında yer aldığı 30 şehirde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon dahilinde gözaltına alınan 78 şüpheli, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

"Açık Hat" kullandılar

Zanlıların, tanınmış araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte ilanlar açtıkları tespit edildi.

Uygun fiyatlara aldanarak siteye giren vatandaşları ağlarına düşüren şebeke üyeleri, "kapora", "sigorta bedeli" ya da "araç teslim ücreti" adı altında paraları kendi hesaplarına aktardı.

Dolandırıcılar yakalanmamak için için yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olan ve "açık hat" olarak tabir edilen telefon numaralarını kullandı.

102 milyon liralık hesap trafiği

Kurdukları sahte çağrı merkezleri (call center) üstünden mağdurlarla kurumsal bir dille konuşarak güven kazanan şebeke, bu yöntemle 88 ayrı dolandırıcılık olayına imza attı.

Şebeke üyelerinin hesaplarında kısa süre içinde dönen paranın toplamda 102 milyon 537 bin 630 TL olduğu belirlendi.

44 tutuklu

Emniyetteki işlemleri biten 78 şüpheli, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 44’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlılardan 29'u adli kontrol şartıyla, 5'i ise doğrudan serbest bırakıldı. Dosya dahilinde aranan diğer şüphelilerden 2’sinin zaten başka suçlardan cezaevinde olduğu, 2’sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Firari olan son 2 kişinin yakalanması için ise emniyetin çalışmaları sürüyor.