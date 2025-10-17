Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Kadın Kolları’nın 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında düzenlediği ‘Boş Tencere Yüzyılı Eylemi’ il başkanlığından başlayarak, Kültürpark’ın Lozan Kapısı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla gerçekleşti.

Ellerindeki tencereli vurarak, CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan kortej halinde, Lozan Kapısı’na gelen sloganlarla ve alkışlarla AK Parti iktidarını eleştiren CHP İzmir Kadın Kolları üyeleri, Lozan Kapısı’nın önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Zahide Kurun: Bu tablo bir kader değil

Eylemin sonunda basın açıklamasını okuyan CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda. Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Gençler geleceğe değil, yurt ve burs kuyruklarına bakıyor. Ve biz biliyoruz: Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin iflas etmiş düzeninin sonucudur. İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu.

İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. Ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi. Çünkü bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var. Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahkûm ediliyor. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece %36,8. Ama sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor, görünmez kılınıyor. Çünkü bu düzen, kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor.”

“Dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla başaracağız”

Son olarak, kadınlar ayağa kalkarsa, Türkiye ayağa kalkar cümlelerini kullanan CHP’li Kurun, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Türkiye'de tablo çok açık: Nüfusun en yoksul %20'si, toplam gelirden yalnızca %6 pay alabiliyor. En zengin %20 ise pastanın yarısını, %49'unu alıyor. Veriler de bu derin adaletsizliği net biçimde ortaya koyuyor. Açlık sınırı 27 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 90 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Buna karşın net asgari ücret 22.104 TL'de kaldı.

En düşük emekli maaşı ise yalnızca 16.881 TL. Yani milyonlarca emekçi ve emekli, açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Ve bu artık bir ekonomik kriz değil; iktidarın bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihinin sonucudur. AK Parti, 2025'i ‘Aile Yılı’ ilan etti. Oysa kadınlar geçim derdiyle boğuşuyor, şiddetle baş başa bırakılıyor. Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor. 4+4+4 sistemiyle milyonlarca kız çocuğu eğitimden koparıldı. Eğitim hakkı ellerinden alınan her kız çocuğu, yarının yoksul kadını haline getiriliyor.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Kadınların sesi olmaya, emeğini görünür kılmaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmeye geliyoruz. Çünkü biz biliyoruz: Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Kadın kazanırsa gelecek kazanılır. Sadece yoksullukla değil, bu yoksulluğu dayatan zihniyetle de mücadele ediyoruz. Boş vaatlerle değil; adaletle, refahla ve eşitlikle geliyoruz. Yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu bitiren bir Türkiye için geliyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla başaracağız.”