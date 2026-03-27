Son Mühür / Osman Günden - 27 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaz için önemli bir adım atıldı.

Tapuda 2354 parselde kayıtlı olan ve “avlulu kargir ev ve ahır” vasfı taşıyan yapı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi.

Kentsel sit alanı içinde yer alıyor

Söz konusu taşınmazın, daha önce İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla belirlenen kentsel sit alanı içerisinde bulunduğu belirtildi.

“2. grup yapı” olarak tescillendi

Kurul tarafından alınan kararla yapı, “2. grup korunması gerekli kültür varlığı” statüsüne alındı.

Bu kapsamda taşınmazın tapu kaydına gerekli koruma şerhlerinin işleneceği ve ilgili kurumlara bilgi verileceği bildirildi.

İzinsiz müdahale yasaklandı

Karar doğrultusunda, yapı üzerinde herhangi bir inşai veya fiziki müdahalenin ancak kurul izniyle yapılabileceği açıkça belirtildi.

