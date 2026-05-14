İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakımevinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uraz’ın banyo sonrası şüpheli ölümüyle ilgili hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık altı yıl önce meydana gelen ve yaşlı kadının vücudunda oluşan yanık benzeri kızarıklıklar sonrası hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda, kurum doktoru Naciye S. hakkında açılan ikinci dava karara bağlandı. Mahkeme, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan doktora adli para cezası verdi.

Ne olmuştu?

Her şey 16 Eylül 2018 günü o bakımevinde başladı. Kurum çalışanları Nesrin Ö. ve Tuğçe A. tarafından banyo yaptırılan talihsiz kadının vücudunda, banyonun hemen ardından garip kızarıklıklar belirdi; hatta derisinin bazı kısımları yer yer soyulmaya başladı. Çalışanlar ise bu durumu tıbbi bir müdahale yerine sadece merhem sürerek geçiştirmeyi tercih etti. Durumu fark eden Uraz’ın ailesi ise vakit kaybetmeden yaşlı kadını hastaneye sevk ettirdi. Maalesef, yoğun bakıma alınan Fatma Uraz, 21 Eylül 2018'de hayata gözlerini yumdu. Kızı Zehra Yılmazer’in şikayetiyle başlayan adli süreçte, bakımevi çalışanları her ne kadar suçlamaları kabul etmese de bilirkişi raporları ihmali kanıtladı.

İlk davada cezalar kesinleşmişti

Olayın sıcaklığıyla açılan ilk davada, bakımevi personeline ceza yağmıştı. Nesrin Ö., mahkeme sürecindeki iyi hali de göz önüne alınarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Tuğçe A. ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Her iki sanığın itirazı sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi dosyayı inceledi ve kararları yerinde bularak onadı. Böylece bakımevi personeli hakkındaki hüküm kesinleşmiş oldu.

Yeni karar ise şaşırttı

Ailenin avukatları, ihmaller zincirinde doktorun da payı olduğunu savunarak hukuki takibi bırakmadı. Bu ısrarın ardından, 58 yaşındaki Doktor Naciye S. hakkında İzmir 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeni bir dava açıldı. Sanık doktor, duruşmalar boyunca olayla bir bağlantısı olmadığını savunarak beraatını talep etti. Ancak beşinci duruşmada kararını açıklayan hakim, doktorun ihmali olduğuna hükmetti.

Taksitle ödeyecek

Naciye S., önce 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi, ardından mahkemedeki tavırları sebebiyle bu ceza 2 yıl 11 aya indirildi. Mahkeme heyeti, sanığın sosyal ve ekonomik durumunu değerlendirerek hapis cezasını para cezasına çevirmeyi uygun gördü. Sonuç olarak doktor, 1060 günün karşılığı olan 21 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ekonomik koşulları da hesaba katan mahkeme, bu tutarın 6 eşit taksitle ödenmesine karar vererek dosyayı kapattı.

