Olay, 18 Mart günü saat 16.30 sıralarında Şakran Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kask takan 2 şüpheli motosikletle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri içeri girerek altın almak istediğini söyledi.
Pompalı tüfekle içeri girip ateş açtılar
Kısa süre sonra diğer şüpheli elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. Silahı gören iş yeri sahibi panikle dışarı kaçarken, çevredeki esnafın müdahalesini engellemek isteyen zanlılar tüfekle rastgele ateş açtı. Olay sırasında büyük panik yaşandı.
70 gram altınla kaçtılar
Şüphelilerin, vitrindeki ve çekmecelerdeki altınları alarak hızla dükkandan çıktığı, ardından motosikletle olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Soyguncuların yaklaşık 70 gram altın çaldığı öne sürüldü.
Jandarma kısa sürede yakaladı
Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yürütülen takip ve soruşturma sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Nitelikli yağma suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. (24), P.S. (23) ve F.A. (24), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soygun anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin dükkana girerek kuyumcuya yöneldiği, ardından diğer zanlının silahla içeri girdiği görüldü. İş yeri sahibinin kaçmasının ardından camekanlı raflara yönelen şüphelilerin çekmeceleri açarak altınları aldığı ve kısa sürede olay yerinden kaçtığı anlar kayıtlara geçti.