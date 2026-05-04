Altekma, yeni dönem yapılanması kapsamında kadrosunda büyük bir değişime giderken, en duygusal vedası altyapısında yetişen oyuncuya oldu.

Altekma Kadroda Revizyona Gitti

Efeler Ligi’nde yarışan İzmir temsilcisi Altekma, dönemin bitmesiyle birlikte gelecek yılın planlamasına odaklandı. Bu süreçte takımda önemli bir ayrılık süreci yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Emir Pınar başta olmak üzere; Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Ibrahim Lawani ve Erhan Hamarat ile yollar resmen ayrıldı. Ayrılan bütün sporculara, kulübe verdikleri katkılardan ötürü birer teşekkür plaketi verildi.

Altyapıdan kaptanlığa

Ayrılan isimler arasında Emir Pınar’ın yeri Altekma için bir başka. 2001 doğumlu orta oyuncu, kulübün altyapısından yetişip A Takım kaptanlığına kadar giden süreciyle genç sporcular için örnek olmuştu.

Adı Galatasaray ile anılan tecrübeli oyuncu için kulüp, sosyal medya üstünden izleyenleri duygulandıran bir video paylaştı.

"Her zaman bu ailenin bir parçasısın"

Altekma, Emir Pınar’a olan teşekkür paylaşımında, "Kulübümüz altyapısında başlayan ve yıllar içinde emekle, disiplinle şekillenen bir yolculuğun önemli bir noktasına gelinmiştir.

10 yıl önce ailemize katılan Emir Pınar, formamızı altyapıdan A Takıma kadar büyük bir özveriyle taşırken; altyapıdaki sporcularımıza örnek olan karakteri ve disipliniyle her zaman öne çıkmıştır.

Sahaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve temsil ettiği değerler, onu yalnızca başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda örnek bir birey haline getirmiştir.

Emir Pınar’a kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz. Her zaman bu ailenin bir parçasısın. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verdi.