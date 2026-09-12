İzmir’in Menderes ilçesinde kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Menderes’te jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan kaçak tütün mamulü ele geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine dair yürütülen çalışmalar neticesinde C.D. isimli bir şahsın bandrolsüz tütün mamulü satışı yaptığını belirledi. Şüpheli şahsın faaliyetlerini takibe alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 8 Eylül 2026 tarihinde şahsın Menderes ilçesinde bulunan iş yerine ani baskın düzenledi.

Malzemeler ele geçirildi

Şahsın iş yerine yapılan arama sonucunda 60 bin adet bandrollü boş makaron, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram nargile tütünü ve 30 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs serbest bırakıldı

Operasyon kapsamında ele geçirilen ve kaçak olduğu tespit edilen malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 250 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, gözaltına alınan şüpheli C.D.'nin jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.