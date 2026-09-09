Kocaeli’den İzmir Aliağa’ya giden "Alsu" adlı kuru yük gemisi ile İskenderun’dan Zonguldak Karadeniz Ereğli’ye doğru seyir halinde olan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi, 2 Eylül günü Silivri'nin yaklaşık 18 mil açıklarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpışmıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi kısa süre içerisinde sulara gömülmüştü.

Arama-kurtarma çalışmalarında 8'inci gün

Geminin batmasıyla birlikte içinde olan 10 kişilik mürettebatla temas tamamen kesilmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Olumsuz deniz şartlarına rağmen yapılan arama kurtarma faaliyetleri 8'inci gününde de aralıksız olarak sürdürülüyor.

Enkazın yeri sonar cihazlarıyla bulundu

Kayıp denizcilere ulaşmak için gerçekleştirilen çalışmalarda ilk somut gelişme kazanın 4'üncü gününde yaşanmıştı.

Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Akın araştırma gemisi, sahip olduğu gelişmiş sonar cihazları ve su altı robotları (ROV) sayesinde batan geminin enkazını dipte belirledi.

Ekipler, tespit edilen enkaz yeri ve çevresinde, kayıp 10 denizciye ulaşabilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.