"4 Blocks Zero nereden izlenir, hangi platformda yayınlanıyor ve ne zaman çıkıyor?" gibi sorulara yanıt arayan dizi tutkunları, fragmanın yayınlanmasıyla dijital platformların takvimine kilitlendi. Berlin'in yeraltı dünyasında kartların yeniden dağıtıldığı yapım, izleyicileri 1990'ların tekinsiz atmosferine doğru soluksuz bir yolculuğa çıkarıyor. Bekleyiş nihayet bitiyor.

Özgür Yıldırım ile Hüseyin Tabak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı sekiz bölümlük yapım, W&B Television imzasıyla hayata geçti. Almanya'ya göç eden Lübnanlı ailenin hayatta kalma savaşını sert sokak gerçekçiliğiyle harmanlayan dizi, küresel ölçekte büyük merak uyandırıyor. Nabızlar yükseliyor.

4 Blocks Zero hangi platformda yayınlanıyor ve ne zaman başlıyor?

4 Blocks Zero dizisi Türkiye'de 25 Eylül 2026 Cuma gününden itibaren dijital içerik platformu HBO Max üzerinden izlenebilecek.

Haftalık periyotlarla seyirciyle buluşacak sekiz bölümlük mini dizi, platformun aylık 229,90 TL'den başlayan standart abonelik paketleriyle takip ediliyor. İzleyiciler resmi web adresi veya mobil uygulamalar üzerinden üyelik oluşturarak ilk bölümü yayına girdiği anda seyredebiliyor. Gözler ekranda.

4 Blocks Zero konusu nedir ve hikaye nerede geçiyor?

Dizi, orijinal yapımdaki olayların öncesine odaklanarak 1990'lar Berlin'inde Hamady ailesinin sokak çeteleri arasındaki yükseliş basamaklarını konu ediniyor.

Lübnan'dan Almanya'ya sığınan ailenin kayınbiraderi İbrahim, sekiz yıllık demir parmaklıklar ardındaki esaretin ardından mahalleye geri dönüyor. İbrahim'in beraberinde getirdiği karanlık sırlar ve bitmemiş hesaplar, aileyi polisin ve rakip mafya gruplarının açık hedefi haline sokuyor. İpler geriliyor.

4 Blocks Zero oyuncu kadrosu ve künye bilgileri

Tariq Al Saies'in İbrahim rolüyle başrolü üstlendiği yapım, serinin kilit karakterleri Ali ve Abbas'ın gençlik dönemlerine de ayna tutuyor:

Proje Künyesi Yayın ve Prodüksiyon Detayı Yayın Platformu HBO Max İlk Bölüm Yayın Tarihi 25 Eylül 2026 Cuma Bölüm Sayısı ve Format 8 Bölüm (Haftalık yayın) Yönetmenler Özgür Yıldırım, Hüseyin Tabak Başrol Oyuncuları Tariq Al Saies, Tareq Nassery, Soufiane El Mesaudi

Yönetmen ikilisinin gerçekçi kamera dili, getto kültürünü ve aile bağlarının suçla sınandığı anları pürüzsüz bir ritimle perdeye aktarıyor. Berlin sokaklarındaki güç savaşını en yalın haliyle işleyen proje, sonbahar ekranının en iddialı suç draması olmaya hazırlanıyor. Heyecan dorukta.