"Kiralık sosyal konutta depozito var mı, 1+1, 2+1 ve 3+1 depozitosu ne kadar?" gibi sorulara yanıt arayanlar, noter kurası öncesinde bütçe planlamalarını titizlikle yürütüyor. Başvuruları 14 - 25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden bedelsiz alınan tarihi projede, hak sahiplerinden ilk etapta tahsil edilecek peşin ödemeler netlik kazanıyor. Hesaplar tek tek yapılıyor.

Devlet güvencesiyle üç yıllığına kiralanacak dairelerde, özel sektörün aksine fahiş emlakçı komisyonları ya da peşin senet dayatmaları yaşanmıyor. Dar gelirlinin cebini koruyan sosyal konut modelinde tüm ödeme süreçleri kamu bankaları ve resmi sözleşmelerle yürütülüyor. Kapılar ardına kadar açılıyor.

Kiralık sosyal konutta depozito var mı ve kaç kira alınıyor?

Devlet destekli kiralık sosyal konut projelerinde hak sahiplerinden Türk Borçlar Kanunu sınırları dahilinde yalnızca 1 aylık kira bedeli kadar depozito (güvence bedeli) tahsil ediliyor.

Piyasadaki fırsatçıların iki veya üç kira depozito dayatmasının önüne geçen Bakanlık, vatandaşı taşınma masrafları altında ezdirmemek adına depozitoyu tek kira ile sınırlandırıyor. Anahtarı teslim almadan önce TOKİ protokolü gereği kamu bankasındaki bloke hesaba yatırılan bu güvence parası, sözleşme süresi bitiminde dairenin eksiksiz teslim edilmesiyle birlikte değer kaybı yaşatılmadan iade ediliyor. Güvence sağlandı.

Daire tipine göre kiralık sosyal konut depozito ve kira bedelleri

İstanbul'da inşa edilen 15 bin konutluk dev projede oda sayısına göre belirlenen depozito ve aylık kira tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Konut Tipi Aylık Kira Bedeli Ödenecek Depozito Tutarı 1+1 Kiralık Sosyal Konut 10.000 TL 10.000 TL 2+1 Kiralık Sosyal Konut 12.000 TL 12.000 TL 3+1 Kiralık Sosyal Konut 15.000 TL 15.000 TL 4+1 Kiralık Sosyal Konut 18.000 TL 18.000 TL

Depozito ödemesi nasıl yapılır ve çıkarken iade edilir mi?

Kura çekiminde asil listede yer alan vatandaşlar, sözleşme imzalama aşamasında belirlenen depozito bedelini Ziraat Bankası veya Halkbank bünyesinde açılan vadeli resmi güvence hesabına yatırıyor.

Üç yıllık tahsis süresinin tamamlanması veya kiracının evi tahliye etmek istemesi durumunda, teknik ekipler dairede hasar tespit kontrolü gerçekleştiriyor. Olağan yıpranmalar dışında kasıtlı bir hasar veya ödenmemiş fatura bulunmadığı takdirde, bloke edilen depozito tutarı hak sahibinin hesabına kesintisiz aktarılıyor. Süreç şeffaf işliyor.