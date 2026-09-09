SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yıllarca avukatların silah ruhsat harçlarından muaf tutulması, hakim ile savcılarla eşit statüde değerlendirilmesi için hukuk mücadelesi veren İzmirli Avukat Muammer Yurdakul, Adalet Bakanlığı’nın duyurduğu yeni düzenlemeyi göremedi. Hayatını kaybetmesinden 15 ay sonra gelen yüzde 50 indirim ve ücretsiz yenileme müjdesi, Yurdakul’un dilekçelerinde sunduğu gerekçelerin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Üç Yıldır Hukuk Mücadelesi Veriyordu

Yaklaşık üç yıl önce hukuk mücadelesi başlatan ve 15 önce yaşamını yitiren avukat Muammer Yurdakul, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine dikkat çekerek, savunma makamını temsil eden avukatların da yargı görevi yaptığına vurgu yapmıştı. Hakim ve savcıların yararlandığı özlük ve güvenlik haklarının avukatlara da tanınması gerektiğini savunan Yurdakul, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ve barolara başvuruda bulunarak fahiş ruhsat harçlarının kaldırılması için öncülük etmişti.

'Hakim ve Savcılarla Aynı Statüdeyiz' Demişti

Yaptığı başvurularında, TCK’nın 6. maddesinde yargı görevi yapanlar arasında avukatların da açıkça sayıldığını hatırlatan Yurdakul, 'Görev sırasında veya görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlarda hakimlere ilişkin hükümler uygulanıyorsa, silah ruhsatı uygulamalarında da avukatlar aynı statüde değerlendirilmelidir. Avukatlardan alınan yüksek harçlar haksız ve usulsüzdür' diyerek Avukatlık Kanunu’na 'Silah Edinme' maddesi eklenmesini talep etmişti.

Mücadele Bıraktığı Yerden Karşılık Buldu

Avukat Muammer Yurdakul’un vefatının ardından geçen 15 ayın sonunda, Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamayla savunma mesleğini yakından ilgilendiren müjdeyi duyurdu. İstanbul 2 Nolu Barosu’nun düzenlediği Adli Yıl Açılış Programı’nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile varılan mutabakat sonucunda avukatların silah ruhsat harçlarında dev bir reforma gidildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, 'Adaletin Yüzyılı' vizyonu kapsamında hazırlanan ve ekim ayındaki yargı paketine dahil edilmesi planlanan düzenlemeyle ilk defa silah ruhsatı alacak avukatlardan yüzde 50 indirimli harç alınacağını, 5 yıllık sürenin sonunda yapılacak ruhsat yenilemelerinin ise tamamen ücretsiz olacağını bildirdi' açıkladı. 2026 yılı itibarıyla 187 bin 941 bin lirayı bulan taşıma ve 60 bin lirayı aşan bulundurma ruhsatı ücretlerinde yapılan bu düzenleme, savunma camiasında memnuniyetle karşılandı.

Mücadelesi Hukuk Tarihine Geçti

Yaşamı boyunca avukatların mesleki onurunu ve haklarını savunan, harç yükünün kaldırılması için bir çok kuruma dilekçe veren Muammer Yurdakul, başlatmış olduğu bu hukuk mücadelesinin sonucunu göremedi. Bakanlığın aldığı bu karar, merhum Avukat Muammer Yurdakul’un yıllar önce yürüttüğü mücadelesinde ne kadar haklı ve ileri görüşlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.