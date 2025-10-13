Son Mühür/ Beste Temel - Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda, kamuda görev yapan eczacıların beyaz önlük yerine haki yeşil renkte kıyafet giymesi yönündeki düzenleme, İzmir Eczacı Odası’nın (İEO) tepkisine neden oldu. Düzenlemenin eczacılık mesleğinin en köklü sembollerinden birine müdahale anlamı taşıdığını belirten İEO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Savaş Kılıççıoğlu, beyaz önlüğün yalnızca bir renk değil, eczacılığın etik, bilimsel ve toplumsal değerlerini temsil ettiğini vurguladı.

“Beyaz önlük, bilime ve insana adanmışlığın simgesidir”

Başkan Kılıççıoğlu, beyaz önlüğün eczacılık mesleğinde büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Beyaz önlük bizim için sadece bir kıyafet değil; bilgiyle, sorumlulukla ve insanlığa hizmet bilinciyle bütünleşmiş bir simgedir. Eczacılık fakültesine başladığımız ilk gün giyeriz bu önlüğü. Beyaz önlük, mesleğe adanmışlığın, bilime olan inancın ve halkımıza duyduğumuz saygının sembolüdür” dedi.

Kılıççıoğlu, beyaz önlüğün hijyenin ötesinde halkın güveninin de sembolü olduğunu dile getirerek, “Bu önlük, eczacının tarafsızlığını, bilimsel yaklaşımını ve mesleki duruşunu temsil eder. Renginin değiştirilmesi hem mesleğin özüne hem de toplumun eczacıya duyduğu güvene zarar verir” diye konuştu.

“Bu karar mevzuatla çelişiyor”

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde eczacıların beyaz önlük kullanacağının açıkça belirtildiğini hatırlatan Kılıççıoğlu, yeni kılavuzun mevcut mevzuatla çeliştiğini söyledi. “Bu tür uygulamalar, eczacıları diğer sağlık meslek gruplarından ayırarak ayrımcılığa neden olmakta, sağlık ekibinin bütünlüğünü zedelemektedir” diyen Kılıççıoğlu, bilimsel dayanağı olmayan hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

“Mesleki kimliğimizi korumakta kararlıyız”

Beyaz önlüğün kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıççıoğlu, “Beyaz önlük, yalnızca bir meslek simgesi değil, toplumsal bir değerdir. Her eczacı bu önlüğü giydiğinde ‘bilimsel doğruluk’, ‘etik sorumluluk’ ve ‘insan sağlığı’ ilkelerine bağlı kalacağına söz verir. Bu geleneği yok saymak, eczacılığın tarihine zarar vermektir. Biz beyaz önlüğümüzle bilime, sağlığa ve insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Süreci yakından takip edeceğiz”

İzmir Eczacı Odası olarak mesleki kimliğin korunması için gerekli tüm girişimleri başlatacaklarını belirten Kılıççıoğlu, süreci Türk Eczacıları Birliği ile koordineli şekilde takip edeceklerini açıkladı. Kılıççıoğlu, “Eczacılık mesleğinin tarihine, etik değerlerine ve toplumdaki saygın konumuna uygun düzenlemeler yapılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.