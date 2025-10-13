Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 75-80 mağlup oldu.

“Savunmada istediklerimizi yaptık ama basit hatalar belirleyici oldu”

Maç sonu değerlendirmesinde takımının oyun disiplininden memnun olduğunu ifade eden Çıvgın, kaybın temel nedenini top kayıplarına bağladı.

“Savunmada planladıklarımızı sahaya yansıttık ancak yaptığımız basit top kayıpları sonucu belirledi. Stanley’nin sakatlığı ve 1-2 numaralı pozisyonlarda yaşadığımız rotasyon sıkıntısı oyuna olumsuz yansıdı. Martynas tam ritmini bulmuşken sakatlanıp kenara gelmesi de bizi etkiledi.”

Çıvgın, oyuncularının mücadele azminden memnun olduğunu vurgularken, takımın fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

“İyi çalışan bir ekibiz”

Tecrübeli antrenör, Petkimspor’un çalışma temposuna güvendiğini ve kısa sürede toparlanacaklarını dile getirdi:

“İyi çalışan bir ekibiz. Bu maçın eksikleri üzerine yoğunlaşıp, çarşamba günü sahamızda oynayacağımız FIBA Europe Cup karşılaşmasını kazanarak moral bulmak istiyoruz.”

Avrupa arenasında moral arayışı

Petkimspor, Galatasaray yenilgisinin ardından gözünü Avrupa mücadelesine çevirdi. FIBA Europe Cup’ta kendi sahasında oynayacağı karşılaşma, hem moral hem de ritim kazanmak açısından büyük önem taşıyor.

Çıvgın, Avrupa mücadelesine taraftar desteğiyle çıkmak istediklerini belirterek, “Bize destek olan herkese teşekkür ederiz, desteğe çok ihtiyacımız var. Sezon uzun ve zorlu geçecek.” dedi.