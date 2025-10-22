Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2025–2026 akademik yılına törenle giriş yaptı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Filistin’de yaşanan insanlık dramını kınayarak üniversitede bu konuda etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Akademik yıl açılışına yoğun katılım

İzmir Demokrasi Üniversitesinin 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, konuşmasına “İsrail tarafından Filistin’de iki yıldır gerçekleştirilen soykırımı net bir dille kınadığımı ifade etmek istiyorum” sözleriyle başladı. Karahasanoğlu, Filistin meselesine dikkat çekmek amacıyla üniversitede çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini açıkladı.

Açılış konferansını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu verdi

Törende açılış konferansını, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu verdi. “Mitolojik Amok Sendromu ya da Kaotik İnsanlık” başlıklı konuşmasıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Fazlıoğlu, insanlık tarihinin düşünsel yönüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başarılı öğrencilere plaket takdimi

Üniversiteye en yüksek puanla yerleşen Tıp Fakültesi öğrencisi Yahya Yavuz’un konuşmasıyla başlayan törende, başarılı öğrencilere plaketleri takdim edildi. Üniversiteye en yüksek puanla yerleşen ilk üç öğrenciye plaketlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz sundu.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren akademisyenlere onur plaketi

Stanford Üniversitesi’nin Elsevier veri tabanına göre hazırladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine giren akademisyenlere plaketleri, törene katılan rektörler ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Plaket alan akademisyenler:

Doç. Dr. Hacı Süleyman Gökçe – Plaketini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kentverdi.

Doç. Dr. Selgin Al – Plaketini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran sundu.

Prof. Dr. Nazife Eraslan Doğan – Plaketini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse takdim etti.

Doç. Dr. Ali Mortazavi – Plaketini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar sundu.

Prof. Dr. Zuhal Oktay Coşkun – Plaketini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan verdi.

Anlamlı anma ve müzik dinletisi

Törende, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp uzmanı merhum Dr. Mesut Öğrendik adına hazırlanan plaket, kızı Ayşegül Öğrendik’e Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yekta Önceltarafından takdim edildi.

Program, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Burak Eker, Dr. Öğr. Üyesi Orçun Berrakçay ve lisansüstü öğrencileri Ece Yıldız, Mert Çekiç ile Onur Remzi Kara tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle devam etti. Tören, Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanı’nda düzenlenen kokteylle sona erdi.

Geniş katılım sağlandı

Açılış törenine İzmir ve çevre illerdeki üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir Demokrasi Üniversitesi üst yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.